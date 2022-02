Không nằm ngoài sự nhộn nhịp của xu hướng đầu tư chứng khoán, cô gái nhân viên văn phòng 27 tuổi ở TP HCM đã có nhiều trải nghiệm và bài học đáng giá trong suốt quãng thời gian tập tành cho những khoản đầu tư đầu tiên.

Mỗi buổi cà phê cuối tuần, đám bạn của H. Giang lại rôm rả bàn chuyện đầu tư, đứa thì tập trung vào thị trường chứng khoán, đứa nhiều tiền hơn lại nghiên cứu tiền ảo, đứa làm ăn tốt nhất lại hào hứng kể về dự án khu đô thị gần sân bay Long Thành mới đặt cọc.

Chỉ cần lướt dạo một vòng trên facebook, đập vào mắt Giang lại là những bài đăng liên quan đến sự lên xuống của thị trường với chi chít những ngôn từ mà cô không thể nào hiểu nổi. Nhìn đi nhìn lại, những mối quan hệ thân sơ đều đã rục rịch dấn thân vào thị trường này, điều mà cô gái văn phòng làm việc nine to five (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) chẳng bao giờ nghĩ tới. Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của H. Giang, chỉ những người dư dả, giàu có về tiền bạc mới có thể dám xuống tiền vào những khoản đầu tư đầy rủi ro như thế.

Nhưng với vốn tính ham mê tìm tòi và thử nghiệm cái mới, cô khao khát được hiểu và được biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Sau giờ làm, H. Giang miệt mài tìm tài liệu và nghiền ngẫm, từ những cái đơn giản nhất, cô bắt đầu đọc đến những quyển sách chuyên sâu hơn từ các chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực. Cuối cùng, khi có được chút thông tin, H. Giang nhận ra đây vốn không phải là trò tài xỉu may rủi như cô vẫn từng nghĩ đến.

Hạnh phúc khi lần đầu ghi nhận khoản lãi 700.000 đồng

Từ lúc biết đến khái niệm đầu tư cho đến ngày quyết định nộp 10 triệu đồng đầu tiên vào tài khoản chứng khoán, cô mất hơn nửa năm. Và khoảnh khắc đặt lệnh mua những mã đầu tiên, H. Giang trằn trọc thêm một tuần nữa. Giây phút có thông báo khớp lệnh, Giang hồi hộp và lo sợ dẫu cho đã xác định đây là một cuộc chơi tốn nhiều công sức và dài hơi.

Cô tin rằng chỉ có trực tiếp dấn thân vào thị trường, trực tiếp mua bán hàng thật mới đem lại được những bài học đáng giá. Từ việc nạp tiền vào tài khoản, đặt lệnh mua sao cho chính xác và nhanh tay... đều là những điều tưởng chừng nhỏ nhưng không kém phần quan trọng.

Sau khi khớp lệnh thành công, tiếp theo đó là quan sát biến động của thị trường để có những điều chỉnh phù hợp như mua thêm mã cũ với số lượng lớn hơn hoặc bán bớt để giảm thiểu rủi ro. Giây phút nhận 700.000 đồng cho khoản lãi đầu tiên, H.Giang cảm thấy hạnh phúc dẫu cho trước đó có thời gian cô bay hơn 30% tài khoản vì quá vội vàng.

Những lần về quê thăm nhà, người mẹ suốt ngày chỉ biết bán buôn tiền tươi thóc thật thấy cô vùi đầu với những bản điện tử xanh đỏ lập tức lo lắng, sợ con mình vướng vào những hội nhóm lừa đảo mà tivi đưa tin. Buổi cơm tối, cả bố và mẹ đều khuyên cô tập trung phát triển công việc hiện tại và dành thời gian chăm sóc bản thân, cẩn thận tiền mất tật mang.

Sau nhiều lần tỉ tê, trò chuyện, H. Giang nhận được sự tin tưởng từ phụ huynh, đến bây giờ, chính bố mẹ cô cũng sẵn sàng góp vốn cho cô gái trẻ được thỏa sức hơn với những dự định đầu tư của mình. Gần 2 năm đến với thị trường, H. Giang đã rút ra được nhiều bài học và có những trải nghiệm đáng giá mà từ trước đến nay cô chưa từng trải qua.

Đầu tư có quả ngọt nhưng cũng đầy trái đắng. Ảnh: NVCC

Luôn đầu tư vào kiến thức, học cách phân tích thị trường

Tốt nghiệp từ một trường đại học chuyên về khoa học xã hội tại TP HCM, cô hình thành cho mình lối tư duy ngại khi phải làm việc với những con số. Bên cạnh đó, việc cân bằng giữa công việc chính đang làm và sắp xếp thời gian cho thị trường chứng khoán cũng là một vấn đề nan giải. Bởi vì công việc văn phòng vẫn mang đến thu nhập chính, nên nếu mất tập trung, không hoàn thành phần việc được giao, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lương thưởng mỗi tháng.

Phương châm đầu tư của H. Giang: bản thân phải có kiến thức và luôn luôn cập nhật kiến thức mới, biết nhận định thị trường; những lời rủ rê, mời gọi đầu tư chỉ mang tính tham khảo, không phụ thuộc vào bất kì một hội nhóm nào; chia khoản đầu tư ra nhiều nơi để tránh rủi ro đến mức thấp nhất; đầu tư trung hoặc dài hạn, không ''lướt sóng'' vì chưa phù hợp với thời gian của bản thân; không dùng phương pháp margin (đòn bẩy) trong đầu tư chứng khoán và cuối cùng là có mục tiêu, lộ trình rõ ràng.

Thị trường lên xuống hay rủi ro trong đầu tư là chuyện hoàn toàn bình thường, mà bất kì ai cũng phải chấp nhận. Ảnh: NVCC

Cả một quá trình dài tập tành đầu tư, cô gái 27 tuổi cũng gặp không ít khó khăn, mất một khoản tiền ''học phí'' đầu đời, nhưng không nản lòng, cô tiếp tục với lộ trình và mục tiêu đã thiết lập sẵn. Những ngày trải qua dịch bệnh, nguồn thu nhập từ chứng khoán giúp cô vẫn thong thả sống mà không phải lo nghĩ quá nhiều.

Ban đầu vì để chắc chắn, H.Giang tìm đến một khóa học về chứng khoán trước khi đầu tư. Sau khi được bên bán khóa học tư vấn, cô nộp tiền và chờ lịch học. Nhưng đáp lại sự hào hứng của H.Giang, cô chỉ nhận được một email tài liệu kèm theo lời nhắn sẽ thông báo thời gian học khi thích hợp. Từ đó đến nay, dù đã thành thục hơn trong đầu tư, Giang vẫn chưa đi học, kèm theo những ngày tháng liên lạc để đòi lại số tiền đã mất.

Giang cho hay cô cũng như nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khác, mất tiền ngu vì thời gian đầu mang tâm lý đầu tư theo bầy đàn, nghe ngóng tin bên lề chứ không quan tâm đến các chỉ số P/E (là chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) với thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) hoặc đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kết quả nhận về cho những lần đánh hùa chính là thua lỗ.

Vậy nên bài học về câu chuyện trau dồi kiến thức chưa bao giờ là thừa, cho dù nhà đầu tư đã lão làng hay vừa mới tập chơi chứng khoán.

Đã chơi phải chấp nhận có rủi ro, kiểm soát cảm xúc để luôn tỉnh táo

Theo H. Giang, thị trường này đòi hỏi việc kiểm soát cảm xúc và biết cách đưa ra quyết định kịp thời và quyết đoán, có chơi có chịu, chấp nhận rủi ro sẽ đến bất kì lúc nào. Nếu luôn giữ tâm lý nhất định phải thắng, nhất định phải có lãi thì khi thị trường tụt dốc, dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn, dẫn đến những quyết định sai lầm. Đã có rất nhiều người trắng tay chỉ vì nhất thời không làm chủ được cảm xúc.

H. Giang tranh thủ đọc tin tức vào giờ nghỉ trưa tại văn phòng. Ảnh NVCC

Chứng khoán không phải cờ bạc nhưng rủi ro luôn có thể bất ngờ đến từ những đợt rung lắc của thị trường. Có một số mã H.Giang dự tính đầu tư trung, dài hạn nhưng đến thời điểm biến động lớn, ảnh hưởng nhiều đến tài khoản nên cô đứng trước quyết định khó khăn, bán hoặc giữ. Khi lãi vượt ngoài mong đợi ban đầu, H.Giang chần chừ không bán với ham muốn kiếm thêm chút thu nhập, nhưng mỗi lần như vậy cô lại nhận về trái đắng, không những mất lãi mà còn lỗ âm vào tiền vốn.

Quản trị cảm xúc, lòng tham chính là một trong những vấn đề quan trọng đối với các nhà đầu tư mới. Giang cũng cho biết: ''Ngoài việc có thêm một nguồn thu nhập nhỏ để bánh trái, cà phê và mua sắm một số thứ mình thích thì việc đầu tư cho mình những bài học lớn hơn cả tiền. Đó là việc không ngừng học hỏi và rèn được một cái đầu lạnh, bản lĩnh. Có thêm những người bạn mới và nhiều kiến thức bổ ích, mình tin nó sẽ giúp ích cho mình trong tương lai với những khoản đầu tư khác lớn hơn''.

(Theo Sức khoẻ và Đời sống)