Từ 8 năm nay, một doanh nhân Pháp đã nhập khẩu máy ép mía từ Việt Nam, mía cây, nước mía ép, sau đó phân phối tại Pháp và nhiều nước khác trên thế giới.

Nhiều quán ăn của thủ đô Paris bán nước mía Việt Nam. Tấm mía đông lạnh, ép tại chỗ trước khi uống, có vị tươi mát không khác gì nước mía vừa ép tại Việt Nam. Mía cây đông lạnh Việt Nam do một công ty Pháp nhập khẩu.

"Đối với tôi, quan trọng nhất là chất lượng mía, thân mía phải không quá to. Mía châu Phi quá to. Mía Costa Rica cũng quá to. Còn mía Ai cập lại quá bé. Kích thước phù hợp mà lại cho nhiều nước đúng màu vàng nhạt thì chỉ có mía ở Tây Ninh, Việt Nam", ông Christophe Luijer, Tổng Giám đốc Công ty So'kanaa (Pháp), cho biết.

Máy ép mía được sản xuất tại Việt Nam. Ông Luijer nhập máy ép mía sang Pháp, bán máy với giá rẻ nhưng lại bán mía đắt, bởi nếu khách đã mua máy thì sẽ mua mía. Ngoài ra, ông cũng sản xuất nước mía đóng chai tại Việt Nam, sau đó đưa sang Pháp.

"Đây là nước mía made in Vietnam. Chúng tôi luôn muốn sản xuất một loại nước mía ép mà quy trình trồng và ép hoàn toàn không dùng hóa chất", ông Christophe Luijer cho biết thêm.

Nước mía Việt Nam còn được nhập vào Pháp dưới dạng thùng phuy to, bán cho các nhà máy sản xuất rượu rum.

Gắn bó với cây mía Việt Nam từ năm 2012, ông Luijer nhập khẩu máy ép mía từ Việt nam và từ Pháp bán máy sang Bỉ, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và một số nước Trung Mỹ.

"Bảy năm nay, tôi đã bán được vài trăm máy ép nước mía sản xuất tại Việt nam. Từ đầu năm tôi đã nhập từ Việt nam 3 container mía cây và nước mía. Tôi còn phải nhập thêm trong năm nay 2 container mía và 1 container máy ép nước mía nữa", ông Christophe Luijer chia sẻ.

Hiệp định Thương mại tự do đang mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Ông Christophe Luijer vừa kết thúc đợt huy động vốn 200.000 Euro, để mở rộng hoạt động kinh doanh mía Việt Nam, mang nước mía và mía cây Việt Nam xâm nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường các nước châu Âu.

(Theo VTV)