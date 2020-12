Ông Võ Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Định An, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Từ hiệu quả mô hình nuôi cua đinh của anh Đầy và một số hộ dân khác trong xã cho thấy đây là mô hình có nhiều triển vọng phát triển ở địa phương. Mô hình nuôi cua đinh cho thu nhập cao, giúp người dân phát triển kinh tế gia đình..." Theo ông Võ Kiên Giang, UBND xã Định An, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) có kế hoạch chỉ đạo sẽ phát triển Tổ hợp tác nuôi cua đinh trên địa bàn. Địa phương vận động những hộ đã nuôi tham gia tổ hợp tác đồng thời khuyến khích người dân trong xã nghiên cứu thực hiện mô hình nuôi cua đinh với điều kiện phù hợp của gia đình. Qua việc phát triển Tổ hợp tác nuôi cua đinh ở xã Định An nhằm góp phần tạo mô hình phát triển kinh tế tập thể giúp người dân nâng cao thu nhập trong thời gian tới”.