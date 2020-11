Những quả ổi nặng từ 700g – 1,5kg ở Hải Dương được gắn mác ổi “Lệ Rơi” đang thu hút người dân Hà Nội, dù có giá cao hơn ổi thông thường nhưng nhiều người vẫn mua ăn thử vì tò mò.

Sở dĩ có tên gọi là ổi “Lệ Rơi” bởi quả ổi này có nguồn gốc tại xã Liên Hà (Thanh Hà, Hải Dương), đây là quê hương của anh Nguyễn Đức Hậu (28 tuổi) - người từng “nổi như cồn” trên mạng xã hội với tên gọi “Lệ Rơi” khi loạt video cover các ca khúc nổi tiếng của anh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Anh Tuấn, người bán ổi “Lệ Rơi” trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) cho biết: “Tôi bán ổi này mấy năm nay rồi, nắm bắt được xu hướng của khách hàng thích những thứ độc, lạ, nên tôi đã để biển ổi “Lệ Rơi”, gây sự chú ý cho khách đi đường”.

Xe bán ổi “Lệ Rơi” trên đường Lê Duẩn (Hà Nội).

Anh cũng cho biết, nhiều người dừng lại cũng tò mò hỏi vì sao lại có tên gọi kỳ lạ này và mua ăn thử xem khác gì so với ổi găng (Đông Dư) hay ổi Di Trạch (Hoài Đức).

Quả ổi này có đặc điểm da sần sùi, cân nặng trung bình 700gam/1quả, có quả lên đến 1,5kg. Ổi có mùi thơm, cùi dày, ít hạt, giòn, vị ngọt mát, nên được lòng khách hàng.

Ổi Thanh Hà quả to, hương vị thơm ngon, giòn, ngọt.

Anh Tuấn cho biết thêm, ổi “Lệ Rơi” có quanh năm nhưng ngon nhất là vào tháng 9 đến tháng 11 âm lịch, 3 tháng này anh chỉ bán ổi Hải Dương và cũng chỉ bán tại một địa điểm duy nhất trên đường Lê Duẩn (đoạn gần đối diện cổng công viên Thống Nhất).

“Trung bình một ngày tôi bán khoảng 50 - 60kg ổi, hôm nào “đắt hàng” thì có thể bán hết 1 tạ. Các phiên trước ổi đều và to hơn, phiên này tôi lấy ổi có cân nặng chỉ từ 500gam – 700gam”, anh Tuấn hào hứng kể.

Ổi Hải Dương đang được bán tại Hà Nội với giá từ 30.000 – 40.000 đồng/1kg, đắt hơn so với ổi thường từ 5.000 đồng – 10.000 đồng/1kg.

Chị Phạm Thị Liên (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa chọn ổi vừa chia sẻ. “Tôi rất thích ăn ổi vì có nhiều vitamin C, đi làm về qua nhìn thấy quả ổi rất to và có tên rất lạ nên liền ghé mua 2kg về ăn thử xem có khác gì so với ổi Di Trạch”.

Còn cô Lan (Lê Duẩn, Hà Nội) là khách quen của xe bán ổi “di động” này cho biết: “Ổi có cùi rất dày nên tôi thường mua về ép thành nước để uống hàng ngày”.

Theo những người dân tại nơi “sản sinh” ra loại quả này, ổi được dân buôn gắn mác “Lệ Rơi” là giống ổi Bo xù, hiện đang được trồng nhiều nhất tại xã Liên Hà (Thanh Hà, Hải Dương).

Bà Bùi Thị Hạnh, thôn Mạc Động, xã Liên Hà (Thanh Hà, Hải Dương) trồng 2ha ổi Bo xù, mỗi năm thu được từ 30 – 40 tấn quả, thu lãi khoảng 100 triệu. Nhưng năm nay do tác động của đại dịch Covid-19, giá ổi giảm nên lãi bị giảm đi một nửa.

“Gắn mác ổi “Lệ Rơi” giúp tiểu thương bán hàng “chạy” hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng của quả ổi ở quê hương chúng tôi”, bà Hạnh khẳng định.

Cùng với cây vải thiều, ổi là một loại trái cây đặc sản của vùng quê Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, ổi đã trở thành đặc sản và cho hiệu quả kinh tế cao.

