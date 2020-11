Trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục được duy trì ổn định, bất chấp ảnh hưởng dịch bệnh, mưa bão…

Ngày 5/11, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chủ trì giao ban trực tuyến với tổng giám đốc các đơn vị thành viên về kết quả SXKD tháng 10 và 10 tháng năm 2020, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm.

Trong tháng 10, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến xấu tại nhiều quốc gia khiến giá dầu sụt giảm và duy trì ở mức thấp. Giá dầu thô thế giới trung bình tháng 10/2020 giảm mạnh so với tháng 9. Giá dầu Brent trung bình trong tháng ở mức 40,5 USD/thùng. Giá dầu thô xuất bán của Petrovietnam trung bình tháng 10/2020 đạt 41,1 USD/thùng, giảm khoảng 2,58 USD/thùng so với tháng 9. Giá dầu thô bình quân 10 tháng năm 2020 là 43,9 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với giá kế hoạch 60 USD/thùng.

Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước giảm sút mạnh bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với mưa bão diễn biến phức tạp, nên sản lượng tiêu thụ xăng dầu và điện tiếp tục giảm mạnh.

TGĐ PVN chủ trì họp giao ban 10 tháng

Trong bối cảnh hết sức khó khăn đó, trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của toàn tập đoàn tiếp tục được duy trì ổn định, tối ưu hiệu quả trong các mặt hoạt động. Sản lượng quy dầu lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17,32 triệu tấn, vượt 2,3% kế hoạch. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 464,5 nghìn tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 58,3 nghìn tỷ, đạt 86% kế hoạch.

Đối với thị trường phân bón, mặc dù giá ure trong nước duy trì ở mức thấp, giao dịch chậm do vào giai đoạn thấp điểm của thị trường cũng như ảnh hưởng từ tình hình bão lụt kéo dài. Tuy nhiên, nhờ sự năng động trong tìm kiếm, tận dụng cơ hội xuất khẩu, sản lượng tiêu thụ trong tháng 10 của 2 nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau tiếp tục đạt được kết quả tích cực.

PVFCCo đạt 100% kế hoạch sản lượng tháng; PVCFC đạt 130% kế hoạch tháng (chủ yếu do đơn hàng xuất khẩu). Với tình hình tiêu thụ tốt, sản lượng sản xuất phân bón trong Tập đoàn duy trì ở mức cao, tháng 10 vượt 42,7% kế hoạch; lũy kế 10 tháng vượt 11,9% kế hoạch.

Các đơn vị trong toàn tập đoàn cũng thực hiện nghiêm túc các giải pháp nhằm ứng phó với tác động kép (dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu). Trong 10 tháng năm 2020, toàn tập đoàn đã thực hiện tiết giảm 8.111 tỷ đồng, đạt 87% so với mục tiêu tiết giảm cả năm.

Trực tuyến tại các điểm cầu

Tại buổi giao ban, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo cụ thể về tình hình SXKD tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 của đơn vị; Tình hình triển khai, xử lý các hạng mục công việc đặt ra trong tháng trước; Kế hoạch 2 tháng còn lại của năm, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Petrovietnam đã rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của từng đơn vị và có chỉ đạo đối với các phần việc, cũng như giải quyết các kiến nghị cụ thể của đơn vị.

Toàn cảnh điểm cầu HN

Phát biểu kết luận, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, 10 tháng qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, giá dầu giảm, cũng như diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Petrovietnam đã giữ được nhịp sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục, an toàn. Các chỉ tiêu sản xuất cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Qua đó, Petrovietnam là một trong số ít các doanh nghiệp dầu khí trên thế giới ghi nhận các chỉ tiêu tài chính tích cực, không thua lỗ trong bối cảnh thị trường dầu khí toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề.

Đánh giá tình hình chung trong những tháng cuối năm còn hết sức khó khăn, Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát kế hoạch 2 tháng còn lại của năm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch năm 2020 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2021 Trong đó, đặc biệt lưu ý những giải pháp như: triệt để thực hành tiết kiệm; tiếp tục triển khai đồng bộ các gói giải pháp ứng phó tác động kép; cụ thể và tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các đơn vị, triển khai đồng bộ các chuỗi liên kết giá trị nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, lợi thế của từng đơn vị; chủ động dự báo, đề ra các kịch bản ứng phó với những biến động của thị trường; phát hiện, nắm bắt những cơ hội mới khả thi, để giải ngân đầu tư hiệu quả, tạo tiền đề cho sự phát triển giai đoạn tiếp theo.

