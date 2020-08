Chỉ trong vòng 1 tuần, lực lượng chức năng phát hiện gần 5.000 đôi giày, hàng nghìn quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Uniqlo, Gucci... tại Bình Dương, Lạng Sơn, Hà Nội.

Tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Dương, trong ngày 26/8, Đội QLTT số 5 và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế - môi trường Công an TP. Dĩ An, Công an phường An Bình - thành phố Dĩ An vừa phát hiện 3 vụ sản xuất hàng giả mạo nhãn hiệu và mua bán hàng nhập khẩu không ghi nhãn phụ, nghi vấn nhập lậu với tổng số hơn 4.600 đôi giày giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, mới đây, cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng giày dép Thanh Hà tại số 9, KP Bình Đường, P. An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đoàn kiểm tra phát hiện tại đây đang tàng trữ 1.325 đôi giày hiệu Jingpin, Jincai do Trung Quốc sản xuất nhưng không ghi nhãn phụ, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại thời điểm kiểm tra.

Cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng giày dép ở Bình Dương (Ảnh: Cục QLTT Bình Dương)

Sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giày không tên tại số 7-9, KP Bình Đường 1, phường An Bình do ông Hoàng Văn Kết, sinh năm 1985 làm chủ. Đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở đang sản xuất giày nhãn hiệu Gucci và Nike, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ông Hoàng Văn Kết không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ sở không có kế hoạch bảo vệ môi trường, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy,...

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ hơn 700 đôi giày hiệu Gucci, Nike, SP thành phẩm; 510 kg đế giày (có 150kg có ghi nhãn hiệu Nike, Gucci); 03 kg tem nhãn hiệu Gucci cùng nhiều phương tiện phục vụ cho hoạt động sản xuất giày các nhãn hiệu nói trên để xác minh, làm rõ và xử lý.

Một đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike (Ảnh: Cục QLTT Bình Dương)

Mở rộng kiểm tra qua đấu tranh khai thác ông Hoàng Văn Kết, đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 27/47, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình do ông Đặng Văn Tiến, sinh năm 1975, làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện nơi đây đang tàng trữ 610 đôi giày hiệu Nike, Gucci mua từ cơ sở sản xuất của ông Hoàng Văn Kết, 2.000 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Còn tại Lạng Sơn, ngày 25/8, Đội QLTT số 6 (Cục QLTT Lạng Sơn) tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang Nam nữ, địa chỉ: số 140, đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại Cửa hàng đang bày bán gần 380 sản phẩm hàng hóa mang các nhãn hiệu Nike, Adidas, Burberry, Uniqlo, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại cửa hàng số 140, đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn (Ảnh: Cục QLTT Lạng Sơn)

Trước đó, vào ngày 20/8, cũng tại Lạng Sơn, Tổ quản lý địa bàn thuộc Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo may sẵn biển hiệu Bonly Kids tại địa chỉ: Ki ốt số N42, Trung tâm thương mại Phú Lộc 4, đường Đặng Văn Ngữ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn do bà Nguyễn Thanh Hiền làm chủ hộ, thường xuyên chào bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên mạng xã hội Facebook với nick “Nguyễn Thanh Hiền”. Đoàn kiểm tra phát hiện có 36 cái áo nỉ dài tay trẻ em loại 6-8 tuổi nhãn hiệu Adidas không có hóa đơn chứng từ kèm theo, có giấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Cũng liên quan đến việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, ngày 24/8, Đội QLTT số 14 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC03 Công an thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo Liên Nguyễn tại Kiốt 18B tòa nhà Vinh Quang KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 1.038 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn Louis vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Burberry, Nike, Gucci, Balenciga đang được bảo hộ tại Việt Nam và 1009 chiếc áo, váy là hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Tổng giá trị hoàng hóa ước tính trên 500 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên được chủ cơ sở mua trên thị trường về kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Anh Tuấn