Nầm lợn là món khoái khẩu của nhiều người. Lợi dụng nhu cầu của khách hàng, nhiều gian thương đã thu gom nầm lợn kém chất lượng hoặc nhập một lượng lớn nầm lợn Trung Quốc không hóa đơn, chứng từ về bán kiếm lời.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 - Cục QLTT Lạng Sơn phát hiện 200kg nầm lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Toàn bộ số nầm lợn này đã được hộ kinh doanh thực hiện tiêu hủy trước sự giám sát của cơ quan chức năng.

Cách đây ít lâu, vào sáng 13/9, Đội QLTT số 2 (thuộc Cục QLTT tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an huyện Bát Xát bắt giữ lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu gồm: 240 kg nầm lợn và 120 kg trứng gà non đang tập kết tại tỉnh lộ 156A, địa phận thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chủ hàng là ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1993, trú huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Ông Tuấn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt chủ hàng 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số nầm lợn và trứng gà non, trị giá gần 50 triệu đồng.

240 kg nầm lợn và 120 kg trứng gà non nhập lậu bị tiêu hủy (Ảnh: Cục QLTT Lào Cai)

Cũng tại Lào Cai, ngày 5/9, Đội QLTT số 5 phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lào Cai khám xe ô tô mang biển kiểm soát 24D - 000.51 đang lưu thông tại Km 192, Quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đoàn kiểm tra phát hiện lô hàng 720kg nầm lợn và trứng gà non đông lạnh. Chủ hàng là ông Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1990, trú phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan.

Trước đó, vào ngày 30/7, Đội QLTT số 5 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện lô hàng 350kg nầm lợn đông lạnh đang tập kết tại khu vực đường Triệu Quang Phục, phường Lào Cai, TP. Lào Cai.

Chủ hàng là ông Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 1984, trú tại tổ 4, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Tại thời điểm kiểm tra, ông Sơn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Đội QLTT số 5 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính chủ hàng 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 350kg nầm lợn, trị giá 45,5 triệu đồng.

Tại Lạng Sơn, vào chiều tối 18/6, Đội QLTT số 3 phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện tại khu vực đường mòn mốc 1218 thuộc địa phận thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn khoảng 1 tấn nầm lợn được nhập lậu từ Trung Quốc, một số đã chảy nước màu đen, bốc mùi hôi thối. Trị giá lô hàng này ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Nầm lợn và nhiều loại nội tạng động vật khác là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Lợi dụng nhu cầu cao của khách hàng, nhiều gian thương đã thu gom nầm lợn kém chất lượng trôi nổi trên thị trường hoặc nhập một lượng lớn nầm lợn Trung Quốc không hóa đơn, chứng từ về bán kiếm lời.

Theo các chuyên gia, nầm lợn có nguy cơ nhiễm bẩn cực lớn. Vì nầm lợn là bộ phận ở bên ngoài của con lợn, dễ dàng tiếp xúc với đất cát, phân...

Nầm lợn đông lạnh có dấu hiệu bốc mùi hôi là do các vi sinh vật hoạt động gây ra nhiều độc tố, người sử dụng có thể sẽ bị nhiễm các loại vi khuẩn có hại như Salmonella, E.coli, tụ cầu trùng. Ngoài ra, nầm lợn chứa nhiều cholesterol, không tốt cho hệ tim và có thể gây mỡ máu.

Anh Tuấn