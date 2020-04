Sau khi phát hiện ra sự cố, phi công buộc phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Phi công quên đóng khoang hành lý, túi xách của du khách suýt rơi ra ngoài



Đoạn video đang gây sốt trên mạng xã hội do một hành khách chia sẻ, ghi lại sự cố hi hữu xảy ra trên máy bay. Vụ việc diễn ra trên một chuyến bay thương mại tại thành phố Naples thuộc bang Florida, Mỹ.

Khoang chứa hành lý chưa được chốt khóa chắc chắn trước khi máy bay cất cánh

Cụ thể, do phi công quên không khóa chốt khoang hành lý chắc chắn, nên khi máy bay cất cánh, gió mạnh đã làm bật nắp khu vực chứa hành lý của khách.

Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy túi xách và balô của hành khách suýt rơi ra ngoài. Khoảnh khắc này được những người ngồi ở ghế cạnh cửa sổ quay lại và tỏ ý thích thú khi chứng kiến sự cố hiếm gặp này.

Túi xách và balô của khách suýt rơi ra ngoài khi máy bay cất cánh

Không lâu sau đó, phi công đã phát hiện thấy sự cố nên điều khiển máy bay quay trở về để hạ cánh khẩn cấp. Rất may, vụ việc không gây nguy hiểm tới các hành khách. Sau khi xử lý vụ việc, chuyến bay lại tiếp tục cất cánh lên đường.

(Theo MNS/ Dân trí)