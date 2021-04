Mới đây, tại văn phòng Allied Telesis Việt Nam đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác phân phối giữa Allied Telesis (hãng thiết bị mạng của Nhật Bản) và Công ty Cổ phần phân phối công nghệ Quang Dũng (QD.TEK).

Được thành lập vào năm 2004, QD.TEK hiện là nhà phân phối hàng đầu về hạ tầng truyền dẫn và cáp cấu trúc, hệ thống giám sát an ninh vật lý, hạ tầng viễn thông và thiết bị công nghệ thông tin tại Việt Nam. QD.TEK đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều dự án CNTT& IT lớn có tính tổng thể, thẩm mỹ cao, an toàn, thuận lợi cho việc bảo trì/bảo hành, và tiết kiệm chi phí vận hành cho công trình, góp phần đảm bảo đầu tư bền vững cho doanh nghiệp. Hiện tại, QD.TEK có hơn 5.000 khách hàng và đối tác, phân phối hơn 16 thương hiệu quốc tế và hơn 2.000 sản phẩm.

Allied Telesis thành lập từ năm 1987, có trụ sở tại Tokyo, là công ty tiên phong trong giải pháp về hạ tầng mạng CNTT (switch, router, wifi, …) cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, nhà máy, bệnh viện, trường học… Với hơn 30 năm kinh nghiệm, cùng sự cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng, Allied Telesis cung cấp các giải pháp hạ tầng mạng hoàn chỉnh với các sản phẩm chất lượng cao, đạt hiệu suất làm việc tối ưu, và đáp ứng được tất cả các nhu cầu về truyền tải âm thanh, hình ảnh và dữ liệu qua hệ thống mạng với tốc độ và bảo mật cao.

Cả hai bên tin rằng việc đồng hành hợp tác cùng phát triển bền vững giữa hai công ty sẽ mang lại cho các khách hàng tại Việt Nam thêm giải pháp và dịch vụ toàn diện, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực hạ tầng CNTT-TT phục vụ xây dựng hạ tầng cho các tổ chức, doanh nghiệp như là Trung tâm dữ liệu; Mạng đô thị; Hệ thống Wifi công cộng; Trung tâm Thông tin dịch vụ công; Trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho hoạt động của chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

