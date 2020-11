Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất, gia công quần áo tại Ninh Hiệp (Hà Nội) đang sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như: Adidas, Chanel, Burberry, Gucci...

Cụ thể, ngày 3/11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT TP. Hà Nội đã phối hợp với thành viên Tổ công tác 368 - Tổng cục QLTT tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, gia công quần áo tại C14 Vinh Quang - Khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Cơ sở này do ông Nguyễn Anh Quyết (sinh năm 1991) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang cơ sở này đang sử dụng máy may, máy vắt sổ để may sản xuất quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Chanel, Burberry, Gucci,... (thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức tại châu Âu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam).

Ông Nguyễn Anh Quyết, chủ cơ sở sản xuất, gia công quần áo nói trên, xuất trình được đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 24/9/2020. Nhưng ông Quyết thừa nhận việc may sản xuất quần áo có dấu hiệu giả mạo trên không được sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu trên và do các đối tượng kinh doanh quần áo tại khu vực Ninh Hiệp đặt may sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm tại cơ sở sản xuất, gia công quần áo ở Khu công nghiệp Ninh Hiệp. (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 124.101 chiếc quần áo, thành phẩm, bán thành phẩm, tem nhãn vật mang nhãn hiệu Adidas, Chanel, Burberry, Gucci,... cùng 35kg vải và các máy may, máy vắt sổ đang dùng để may hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên.

Toàn bộ số hàng đã được niêm phong, tạm giữ. Đội QLTT số 1 sẽ tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ số lượng hàng giả và hành vi kinh doanh vi phạm của cơ sở trên cũng như xác minh, làm rõ nguồn gốc của vật tư, nhãn mác và số hàng hóa đã tiêu thụ,... để đảm bảo xử lý triệt để, nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật.

Ninh Hiệp là một trong những "điểm nóng" về hàng nhái, hàng giả. Nhiều vụ sản xuất, gia công quần áo giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã bị cơ quan chức năng phát hiện tại đây.

Điển hình là vụ lực lượng quản lý thị trường phát hiện hàng nghìn sản phẩm hàng hóa gồm dây lưng và quần áo có dấu hiệu giả, nhái nhãn hiệu nổi tiếng tại chợ Ninh Hiệp vào ngày 4/6. Trong đó, có 3.277 sản phẩm quần áo, dây lưng giả mạo nhãn hiệu Lacoste, Adidas, Louis Vuitton, Versace, Puma, Gucci, DG, LV, Burberry và 1.420 sản phẩm hàng hóa nhập lậu.

Chợ Ninh Hiệp không chỉ nổi tiếng về bán buôn quần áo, vải vóc phong phú, đa dạng, tùy thuộc giá cả và nhu cầu mua lẻ hoặc mua buôn mà đây còn là “đại công xưởng” sản xuất hàng may mặc lớn nhất cả nước. Các xưởng may gia công ở đây có thể bắt chước theo bất kể thương hiệu nổi tiếng nào trên thế giới như: LV, Nike, Adidas, Lacoste, Louis Vuitton, DG, Uniqlo...

Mỗi ngày, có hàng trăm nghìn sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng tại chợ Ninh Hiệp được bán, đổ buôn tới các đầu mối kinh doanh khác, với giá rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm thật. Chẳng hạn, một chiếc áo phông nam giả nhãn LV ở đây chỉ có giá 20.000 đồng, thấp hơn vài trăm lần so với áo thương hiệu LV. Dây lưng da Louis Vuitton tại chợ Ninh Hiệp cũng chỉ có giá 20.000 đồng/chiếc.

Anh Tuấn