UBND tỉnh Bắc Giang sáng 8/6 tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều tại 22 điểm cầu trong nước và 8 điểm cầu tại các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Singapore.

Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và lãnh đạo các Bộ, ngành TƯ và lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết, năm 2021, trước bối cảnh chung của đại dịch Covid-19, tỉnh đã tiến hành quản lý chặt chẽ các đối tượng F0, không để lây ra cộng đồng tại vùng vải thiều huyện Lục Ngạn.

Theo ông Tuấn, với cách làm năng động, sáng tạo, tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt để bảo vệ vùng vải thiều.

"Có thể khẳng định, vụ vải thiều Bắc Giang năm nay đạt chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Vải có hương vị thơm ngon, chất lượng vượt trội như quả to, vỏ đỏ, hạt nhỏ, cùi dày, là những đặc trưng riêng, làm nên thương hiệu vải thiều nổi tiếng trong và ngoài nước”, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ TT&TT, tỉnh Bắc Giang kích hoạt các sàn giao dịch thương mại điện tử

Tỉnh Bắc Giang nhận chứng chỉ bảo hộ địa lý tại Nhật Bản đối với vải thiều Lục Ngạn

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, ông Vũ Hồng Nam, cho hay, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng nhờ sự phối hợp của các bộ ngành hai nước, đặc biệt là sự quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, tỉnh Bắc Giang, lần đầu tiên quả vải thiều tươi Bắc Giang được xuất khẩu sang Nhật Bản, được đông đảo người tiêu dùng Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đón nhận.

Theo ông Nam, đây là năm thứ hai, vải thiều Bắc Giang có mặt tại thị trường Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp tại Nhật Bản dự kiến nhập số lượng lớn hơn, gấp nhiều lần so với năm ngoái.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thương mại điện tử đang phổ biến tại Việt Nam và nhiều quốc gia, phương thức này tiện ích và thể hiện sự vượt trội khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo ông Diên, tỉnh Bắc Giang và một số địa phương có sản phẩm nông sản đặc trưng đã chủ động phối hợp với Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng phương thức kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ là hướng đi đúng, cách tiếp cận giải quyết vấn đề sáng tạo, hiệu quả trong bối cảnh dịch bùng phát tại các địa phương thuộc Bắc Giang.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị

Trước cách làm sáng tạo, chủ động của tỉnh Bắc Giang khi tạo lập vùng vải thiều an toàn, xúc tiến tiêu thụ vải nhanh chóng, kịp thời, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao cách làm của Bắc Giang. Ông mong rằng, không chỉ vải thiều mà các nông sản đặc trưng khác của tỉnh cũng cần áp dụng tương tự giải pháp tương tự để hiệu quả kinh doanh được nâng lên.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cam kết sẽ chỉ đạo cụ thể, khẩn trương từng vấn đề mà các đại biểu quan tâm trong các tham luận gửi tới hội nghị trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác thu hoạch và tiêu thụ vải thiều.

“Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an toàn phòng chống dịch, an toàn cho tất cả doanh nhân, thương nhân đến Bắc Giang”, ông Lê Ánh Dương khẳng định.

Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương cam kết vùng vải tuyệt đối an toàn với Covid-19

Lễ xuất quân các chuyến xe chở vải thiều Bắc Giang đi tiêu thụ tại các địa phương

Năm nay, sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 180 nghìn tấn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song việc tiêu thụ vải thiều thời gian qua cơ bản thuận lợi, sản lượng tiêu thụ đến ngày 7/6 đạt hơn 53 nghìn tấn ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đến nay, vải thiều của tỉnh Bắc Giang đang được bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia gồm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Lào, Campuchia.

Đặc biệt, tháng 3/2021 vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang trở thành sản phẩm nông sản đầu tiên của Việt Nam được chính thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, mở đường cho việc thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý vải thiều tại các quốc gia khác. Đây là "giấy thông hành" để vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang xuất khẩu vào các thị trường lớn, tiềm năng khác.

Đoàn Bổng