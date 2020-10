Quảng Ninh:

Qua khảo sát sơ bộ của Sở NNPTNT và đánh giá từ các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh, sản lượng thủy sản dự kiến từ nay đến hết năm 2020 ước đạt 103.211 tấn.

Thời điểm hiện tại, hải sản các loại đến kỳ thu hoạch chậm tiêu thụ, không xuất khẩu được, chủ yếu tiêu thụ trong nước.



Theo Sở NN&PTNT Quảng Ninh, dự kiến từ nay đến hết năm 2020, sản lượng tôm sú và tôm thẻ chân trắng đạt hơn 5.000 tấn, cá biển hơn 4.000 tấn, hàu Thái Bình Dương hơn 44.000 tấn, hàu cửa sông 23.000 tấn, ngao/ngêu gần 22.000 tấn, cá nước ngọt hơn 3.500 tấn, hải sản khác khoảng 1.400 tấn...

Số hải sản này tập trung ở các địa phương Vân Đồn, Quảng Yên, Đầm Hà, Cẩm Phả, Móng Cái, Hải Hà.

Sản lượng ngao/nghêu dự kiến đến hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt gần 22.000 tấn.

Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, sản lượng thủy sản của tỉnh Quảng Ninh tuy tăng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tiêu thụ chậm hơn so với kế hoạch đề ra, giá bán các sản phẩm có xu hướng giảm so với năm 2019.

Hải sản, thủy sản đến kỳ thu hoạch chậm tiêu thụ, không xuất khẩu được, chủ yếu tiêu thụ trong nước. Đơn cử, sản lượng tiêu thụ nội địa như: Ngao các loại, hàu cửa sông, tôm nuôi, cá biển, cá nước ngọt, hàu Thái Bình Dương...đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2019; tình hình xuất khẩu hải sản, thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 đối với hải sản tươi sống và đông lạnh chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 704 tấn…

Giá ngao 2 cùi tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giảm mạnh do khó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Tại hội nghị trực tuyến với các địa phương, đơn vị liên quan để bàn giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổ chức vào ngày 15/10 vừa qua, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Công Thương tăng cường hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tiêu thụ mặt hàng hải sản, thủy sản trong nội địa và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu đẩy mạnh kết nối với các hộ tiêu thụ lớn, như ngành Than, các siêu thị lớn, các khu công nghiệp và thị trường truyền thống, thị trường mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đàm phán, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thủ tục cho các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản, thủy sản, nhất là mặt hàng nhuyễn thể.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Công an tạo điều kiện thuận lợi giải quyết thủ tục xuất khẩu cho mặt hàng thủy, hải sản, nông sản của tỉnh...

Các hộ nuôi trồng thủy sản ở Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang trong những ngày điêu đứng.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Sở NNPTNT, cho biết: Ngành NNPTNT tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các địa phương rà soát tổng sản lượng thuỷ sản, hải sản đến thời kỳ thu hoạch làm căn cứ tổ chức tiêu thụ nông sản; thực hiện kiểm soát, giám sát chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp phối hợp tổ chức các hoạt động Tuần hải sản Quảng Ninh tại các địa phương, các hoạt động văn hoá ẩm thực gắn với các hoạt động kích cầu du lịch để thúc đẩy giới thiệu sản phẩm của tỉnh, kích cầu tiêu dùng.

Đồng thời, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh phối hơp triển khai cung ứng kết nối tiêu thụ vào các chợ truyền thống và kênh phân phối các siêu thị, cửa hàng an toàn thực phẩm trong toàn tỉnh, các doanh nghiệp lớn và các khu công nghiệp trên địa bàn…

Hải sản, thủy sản, nhất là các loài nhuyễn thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến kỳ thu hoạch chậm tiêu thụ, không xuất khẩu được, chủ yếu tiêu thụ trong nước.

Theo ghi nhận thực tế, tình hình tiêu thụ các nguồn thủy sản của tỉnh Quảng Ninh đang có tín hiệu khả quan. Tuần giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm thủy sản Quảng Ninh năm 2020 tại Hà Nội từ ngày 24-26/10/2020, thu hút sự tham gia của trên 37 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Tuần giới thiệu sản phẩm này có quy mô 60 gian hàng, với 237 sản phẩm OCOP và thủy hải sản tươi sống Quảng Ninh như: Ngao 2 cùi, hàu, cá song, cá vược, tôm sú, ốc đá, ốc hương, ghẹ, bề bề... đã đem đến cho người dân Hà Nội sự lựa chọn phong phú, đa dạng.

Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Ninh vẫn đang "nhấp nhổm" với sản lượng lớn sắp đến kỳ thu hoạch.

Hưởng ứng tích cực thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thủy sản nội địa tiêu thụ ngay tại Quảng Ninh cũng tăng đáng kể.

Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mỗi gia đình, mỗi người dân đã có ý thức thay đổi thói quen tiêu dùng hàng ngày bằng việc tăng tỷ lệ hải sản trong thực đơn mỗi bữa ăn, góp phần tăng sức tiêu thụ hải sản được sản xuất, nuôi trồng trên địa bàn tỉnh.

Do thủy sản, hải sản là vật nuôi có chu kỳ phát triển, đến một giới hạn nhất định bắt buộc phải thu hoạch, tiêu thụ để chuẩn bị cho vụ nuôi mới, nếu không thu hoạch đúng vụ sẽ giảm giá trị, thậm chí phải đổ bỏ.

Tuy đã có những tín hiệu khả quan, nhưng nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Ninh vẫn đang "nhấp nhổm" với sản lượng lớn sắp đến kỳ thu hoạch.

