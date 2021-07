Thay vì phải xếp hàng ra siêu thị mua rau củ, các sàn trực tuyến đồng loạt kích hoạt chợ online.

Ngày 7/7, nhiều siêu thị, cửa hàng bách hóa tại TP.HCM ghi nhận người dân ùn ùn đi mua sắm thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu dẫn đến cảnh xếp hàng dài và các kệ hàng sạch trơn từ sớm. Ngay cả các ứng dụng mua sắm trực tuyến của nhiều đơn vị siêu thị cũng liên tục trong tình trạng quá tải và hết hàng.

Trước đó, từ ngày 6/7, lần lượt hai chợ đầu mối thực phẩm tươi sống lớn của thành phố là chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Thủ Đức đã dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch.

Chỉ trong ngày 7/7, Lazada đã ghi nhận nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân, đặc biệt đối với các nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống. Theo sàn này, doanh số của ngành hàng thực phẩm tươi sống đã đạt mức tương đương với doanh số của ngành hàng này trong cả tháng 7 năm 2020. Hơn 2 tấn sườn que và thịt gà; 10.000 trứng gà, vịt đã được bán hết chỉ sau 12 giờ đầu tiên, 120.000 hộp sữa tươi đã được bán hết chỉ trong 3 giờ.

Xu hướng đi chợ Online nở rộ (Ảnh: Ngọc Bảo)

Tương tự, Sendo đã ngay lập tức mở ra chương trình “Đi chợ tại nhà” với hàng chục loại thực phẩm tươi sống tuyển chọn. Chợ rau củ trực tuyến của Sendo hiện đang có bán đa dạng các mặt hàng bao gồm: trên 25 loại rau củ quả tươi xanh phục vụ nấu ăn hằng ngày, trái cây đặc sản vùng miền, trứng sạch cùng các mặt hàng bách hóa thiết yếu như gia vị, mì gói, đồ hộp. Đây là lần đầu tiên có một chương trình bán hàng tươi sống với quy mô chủng loại hàng hóa lớn như vậy.

Trên sàn Tiki, sức mua rau củ quả, thịt cá, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm khô, thực phẩm chế biến sẵn và bơ, trứng sữa cũng tăng “chóng mặt”.

Thống kê của Saigon Co.op cho thấy, số lượng đơn hàng online tăng gấp 5 lần suốt từ trưa 6/7 đến sáng 7/7. Còn VinMart, đơn hàng online tăng hơn 50%.

Mô hình dịch vụ đi chợ hộ không còn mới, nhưng ở thời điểm dịch bệnh nguy hiểm như hiện nay thì mới bắt đầu được chú ý và mở rộng quy mô. Trước đó, Grab và Be đã có chương trình Grab Mart và Be đi chợ, cũng nhấn mạnh vào sự tiện lợi cho người dùng, không cần phải ra khỏi nhà mà vẫn mua được đủ nhu yếu phẩm.

Now và Vinmart từng mở ra dịch vụ đi chợ hộ (Now Fresh và Scan & Go), về cơ bản vẫn giống như mua hàng hay đồ ăn online, lại có đi kèm những ưu đãi, giảm giá đặc biệt khá hấp dẫn.

Đảm bảo nguồn hàng đạt chuẩn

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, với lợi thế của thương mại điện tử, trường hợp các hàng hóa thiết yếu thiếu hụt cục bộ ở một số địa phương, một số điểm, các nhà cung cấp có thể bổ sung nguồn cung một cách nhanh chóng và giao tới người dân kịp thời mà không nhất thiết phải tiếp xúc trực tiếp qua phương thức mua sắm tại siêu thị, chợ truyền thống.

Ngoài ra, khi mua hàng thông qua thương mại điện tử, các hoạt động giao hàng đều đảm bảo các quy tắc về phòng chống dịch, với các Sàn thương mại điện tử uy tín người mua hàng hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức giao hàng nhanh hoặc giao hàng tiết kiệm tùy thuộc vào sản phẩm đặt mua. Như vậy, việc mua thực phẩm tươi sống hay các đồ dùng thiết yếu sẽ không gặp nhiều khó khăn, các siêu thị và cửa hàng bách hóa sẽ giảm thiểu được tình trạng quá tải, hết hàng.

Để đảm bảo nguồn hàng, Lazada đã và đang nỗ lực làm việc với các đối tác để mở rộng nguồn cung sản phẩm và tăng cường hiệu suất làm việc của hệ thống giao vận logistics, qua đó, giúp cho việc mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết tại nhà của người dân diễn ra dễ dàng, thuận tiện và thông suốt.

Để đáp ứng được nhu cầu mua sắm online tăng cao của người dân, Lazada đã triển khai nhiều phương án, bao gồm việc tăng cường sắp xếp nhân sự giao hàng liên tục trong 7 ngày/ tuần, đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ AI trong việc thiết kế lộ trình di chuyển của shipper để có thể giao được nhiều đơn hàng nhất tới người tiêu dùng trong thời gian nhanh nhất.

Nở rộ đi chợ hộ trên các sàn (Ảnh:Bảo An)

Khác với đa phần các kênh bán lẻ truyền thống khác, Sendo thực hiện kết nối trực tiếp với các hợp tác xã nuôi trồng tại các địa phương lân cận để có nguồn hàng. Từ đó, đảm bảo cung ứng được hàng trăm tấn thực phẩm tươi sống cho thành phố mà không cần thông qua các chợ đầu mối.

Thực phẩm được khách hàng đặt mua trên Sendo sẽ được thu hoạch và đóng gói ngay tại vùng trồng thuộc các hợp tác xã uy tín, sau đó được vận chuyển đến tay khách hàng trong vòng 24 giờ sau khi đặt hàng.

Phương án kết nối trực tiếp tới vùng nguyên liệu cũng đã được Sở Công Thương thành phố đề xuất để đảm bảo nguồn cung hàng hoá thiết yếu.

Mô hình thực phẩm từ vườn đã được thử nghiệm và phát triển thành công trước đó qua các chiến dịch xúc tiến thương mại nông sản mà đỉnh điểm là chương trình tiêu thụ 130 tấn vải Lục Ngạn, Bắc Giang trong tháng 6. Từ kinh nghiệm đó, các đơn vị thương mại điện tử ngay lập tức có giải pháp sẵn sàng để thực hiện theo phương án này.

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch sàn TMĐT Sendo cho biết, có sẵn công nghệ, nguồn cung và kinh nghiệm với nông sản tươi, sàn đã có thể nhanh chóng đưa vào áp dụng khi nhận thấy nhu cầu cấp thiết của người dân thành phố, góp phần bình ổn thị trường và giúp người dân an tâm hơn khi ở nhà giữa mùa dịch.

Việc tăng cường lưu thông hàng hóa qua thương mại điện tử được xem là nhiệm vụ và phương thức phù hợp, cấp thiết trong tình hình hiện nay, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cần chủ động, tích cựcthông tin đến người tiêu dùngcác kênh cung ứng hàng hóa trực tuyến qua thương mại điện tử, từ đó dần phát huy được hiệu quả của thương mại điện tử đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Bảo Anh