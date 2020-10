Những ngày gần đây, mỗi lần đi chợ cho gia đình, số tiền chị Phượng bỏ ra mua rau xanh đã tăng gấp đôi, một số loại rau củ đắt ngang với tiền mua thịt, cá.

Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn úng ngập trong thời gian dài, đã khiến diện tích trồng rau màu, lúa của nhiều địa phương bị ngập úng, gây thối hỏng rau, nhất là các loại rau đang đến kỳ thu hoạch như rau cải, rau mồng tơi, rau muống... khiến cho nhiều loại rau, củ, quả đồng loạt tăng giá.

Nhiều loại rau xanh đồng loạt tăng giá

Bên cạnh đó, một số loại rau củ quả nhập từ Đà Lạt cũng tăng giá do khâu vận chuyển gặp nhiều khó khăn, khiến giá cả rau xanh, củ quả tươi trên địa bàn Hà Nội đều tăng giá.

Khảo sát tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố sáng nay (29/10), giá các loại rau xanh tăng lên dao động từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/bó.

Cụ thể, hoa lơ 25.000 đồng/cây, bầu 20.000 đồng/quả, bắp cải 25.000 đồng/kg, bí xanh 25.000 đồng/kg, bí ngô 15.000 đồng/kg, củ cải 15.000 đồng/kg, rau mồng tơi 10.000 đồng/bó nhỏ, rau muống 10.000 đồng/bó nhỏ, rau cải ngọt 25.000 đồng/kg, cà chua giá 25.000 đồng/kg,…

Theo các tiểu thương, so với cách đây khoảng 1 tháng thì giá rau củ tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Hường, tiểu thương tại chợ Quan Nhân (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Mưa to, lũ lụt nên các vườn rau lớn của nhiều địa phương đều bị ảnh hưởng, một số loại rau củ nhập từ Đà Lạt, như cà rốt, khoai tây, ớt xanh, xà lách,… cũng khan hiếm và tăng giá do nhiều tuyến đường bị mưa lũ, sạt lở khiến giao thông trì trệ. Vì khan hiếm hàng, giá nhập vào cao nên chúng tôi đành phải tăng giá bán ra cho người tiêu dùng.”

Các tiểu thương cho rằng nhiều vùng trồng rau bị ngập, khiến lượng lớn rau bị úng và hư hỏng

Cũng theo lời các tiểu thương, tình hình mưa lũ diễn ra trong thời gian dài đã gây ngập lụt nhiều vùng trồng rau lớn như Hoài Đức (Hà Nội), Hải Dương, Hưng Yên, nhiều loại rau bị chết do không chịu được úng ngập phải gieo trồng lại, nên giá nhiều loại rau, củ, quả có khả năng còn nhích lên trong thời gian tới.

Chị An Thị Tuyên, phụ trách công ty thu mua rau tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, hiện giá rau đang giữ ở mức cao do nguồn cung hạn chế. Một số loại rau đang ở mức giá cao như cải ngọt 15.000 đồng/kg, cải mơ 16.000 đồng/kg, rau muống 9.000 đồng/kg... và đang có xu hướng tăng cao trong thời gian tới.

Có thói quen đi chợ vào buổi sáng, chị Lê Thị Phượng, (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây mỗi lần đi chợ cho gia đình, số tiền bỏ ra mua rau xanh đã tăng gấp đôi, một số loại rau củ đắt ngang với tiền mua thịt, cá. “Trước kia, nếu nấu một nồi canh cá tôi mua khoảng 20.000 rau hành, cà chua, gia vị là đủ, nhưng hôm nay tôi chi tới 40.000 đồng để mua mấy loại rau gia vị mới tạm ổn” – chị Phương nói thêm.

Nhiều bà nội trợ cho rằng giá rau lên cao, tiền mua rau đắt ngang tiền thức ăn mặn

Được biết, không chỉ Hà Nội mà nhiều tỉnh thành khác giá rau xanh cũng tăng vọt trong thời gian qua.

Ngày 28/10, tại các chợ bán lẻ của TP Hồ Chí Minh, giá rau xanh, củ quả tăng gấp 2-3 lần so với những tháng trước. Cụ thể, rau muống đã tăng lên 25 - 35 ngàn đồng/kg, tăng gấp 2 lần so với trước khi có bão lũ tại miền Trung; rau cải ngọt, cải xanh, mồng tơi… từ 12 ngàn đồng/kg tăng lên 38 - 40 ngàn đồng/kg, cải bó xôi từ 20 ngàn tăng lên 60 ngàn đồng/kg; bầu, mướp, bí xanh, dưa leo từ 12 -15 ngàn đồng/kg tăng lên 30 - 40 ngàn đồng/kg; những loại rau xà lách, cải cúc giá tăng từ 20 ngàn tăng lên 40 - 60 ngàn đồng/kg… so với 2 tuần trước.

Đặc biệt, tại các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau hành tại các chợ dân sinh cho hay, những ngày qua, nguồn rau về chợ giảm 30-40% sản lượng do nguồn cung chủ lực từ các vựa rau ở tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế cũng như ở huyện Hòa Vang mất mùa; riêng các loại củ (khoai tây, cà rốt...) chủ yếu là hàng từ Đà Lạt vẫn có hàng nhưng giá tăng hơn so với trước đó.

(Theo Dân Việt)