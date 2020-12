Cơ quan chức năng đã làm rõ đây thực chất là rượu giả được sang triết, đóng hộp thủ công từ các loại rượu trôi nổi trên thị trường.

browser not support iframe.



Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, trưa 23/12, Đội 5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 26 (Cục Quản lý thị trương Hà Nội) đã triệt phá cơ sở sang chiết và đóng gói dán nhãn các loại rượu do nước ngoài sản xuất tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.



Gần trăm sản phẩm rượu đã đóng chai chuẩn bị đưa đi tiêu thụ có dấu hiệu là hàng giả. Cùng với đó những can rượu 20 lít không rõ nguồn gốc và những thùng rượu Black của Lào như thế này. Chủ số hàng là Tạ Tiến Mỹ khai nhận số hàng này được nhập từ Sài Gòn, về tự đóng gói sản phẩm và bán hàng chủ yếu trên mạng xã hội

Những sản phẩm này có tem thể hiện là rượu có xuất xứ từ nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã làm rõ đây thực chất là rượu giả được sang triết, đóng hộp thủ công từ các loại rượu trôi nổi trên thị trường.

Được biết, loại rượu hình các linh vật như thế này đang được bán chạy trên thị trường, nhất là vào thời điểm giáp Tết. Mỗi một sản phẩm rượu này khi bán đến tay người tiêu dùng có giá từ 1,1-1,2 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm đếm và hoàn tất hồ sơ để xử lý cơ sở này.

(Theo ANTV)