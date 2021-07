Nghe đến trứng gà hai lòng đỏ có không ít người hoang mang cho rằng đó là trứng giả hoặc nghi ngờ đó là một sản phẩm tư Trung Quốc. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi việc gà đẻ trứng hai lòng đỏ khá là... bình thường.

Gà nhà hay gà công nghiệp cũng có thể đẻ ra trứng có tới hai lòng đỏ. Lý do là thỉnh thoảng, trong cơ thể gia cầm có thể rụng tới hai trứng trong giai đoạn đẻ trứng, tương tự như khi người sinh đôi khác trứng, có điều gia cầm hay xảy ra trường hợp này nhiều hơn. Vậy nên, chuyện trứng có hai lòng đỏ là điều rất bình thường, không phải do đột biến hay hóa chất gì cả.

Ngày nay, để tăng năng suất đẻ trứng của gà, người ta áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, tăng lượng ánh sáng, cho nuôi trong chuồng kín, chọn giống gà siêu trứng,...

Dù chuyện gà đẻ trứng 2 lòng đỏ là điều ngẫu nhiên, nhưng ngày nay cũng có những đơn vị chuyên cung cấp loại trứng lạ này, giúp cho khách dễ dàng mua một cách chủ động. Ở Sài Gòn thì người ta thường nhập khẩu trứng 2 lòng đỏ với số lượng lớn từ Nhật Bản.

Theo chủ một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối thực phẩm Nhật Bản, gần đây, người tiêu dùng Việt Nam khá ưa chuộng trứng gà hai lòng đỏ. Đơn vị của chị nhập về một lô hàng mấy trăm quả chỉ sau hai ngày đã hết một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, những vị khách chưa mua được vẫn dặn chị nhập thêm hàng.

Chị Thu Huyền (quận 2, TP.HCM) vừa mua một vỉ trứng gà hai lòng đỏ với giá 65.000 đồng/quả cho hay: Trứng này được quảng cáo là người đang mang bầu hay mới sinh ăn bổ nên chị mua về cho con dâu ăn. Mặc dù giá có đắt đỏ nhưng bà vẫn không tiếc tiền mua để tẩm bổ cho con cháu.

Trứng gà hai lòng đỏ có kích thước tương đương trứng vịt nhưng vỏ dầy hơn thông thường. Bên trong, lòng trứng màu đỏ cam. Gà cho loại trứng này được nuôi tự nhiên. Để xác định số lượng lòng đỏ, trứng sẽ được đưa qua máy quét để kiểm tra. Mỗi đợt thu hoạch tại trang trại, cứ khoảng 200 quả chạy qua máy quét thì xác suất có 1 quả hai lòng đỏ, vì vậy, số lượng trứng đưa về Việt Nam không nhiều.

Hầu hết khách mua đều là những người từng thưởng thức hương vị của trứng gà Nhật Bản, một số dùng để tẩm bổ thai kỳ hoặc phục hồi sức khỏe sau khi ốm vì đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Hiện tại, chúng được bán với giá 390.000 đồng/vỉ (gồm 6 quả), trung bình mỗi quả có giá 65.000 đồng, đắt gấp 10 lần trứng gà thông thường khoảng 6.000 - 8.000 đồng/quả. Ngoài cách thông thường như luộc, rán... trứng có thể ăn sống vì lòng trứng không tanh. Trên mỗi vỉ trứng có ghi hạn sử dụng và thời hạn ăn sống để khách hàng tiện theo dõi.

Một số người cho rằng, trọng lượng của trứng hai lòng nhiều hơn, nhưng giá trị dinh dưỡng của nó lại chỉ tương đương với trứng một lòng, tuy nhiên ý kiến này là chưa chính xác. Tương ứng với trọng lượng, thì giá trị dinh dưỡng của quả trứng hai lòng sẽ gấp 1,5 lần quả trứng một lòng. Vì thế, dựa theo trọng lượng quả trứng hai lòng mà người ta phân loại ra để bán với mức giá cao hơn mà thôi.

Lòng đỏ trứng gà có giá trị dinh dưỡng rất cao, trong 100 gam có hàm lượng các chất dinh dưỡng như sau: protein 13,6 gam; lipid 29,8 gam; 134 mg can xi; sắt 7.0 mg; kẽm 3.7 mg; folat 146 µmg; vitamin A 960 µg; cholesterol 2000mg và có rất nhiều các vitamin và khoáng chất khác, cũng như acid béo không no một hay nhiều nối đôi.

(Theo GiadinhNet)

