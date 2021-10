Ra mắt năm 2017, Shopee Mall là sáng kiến giúp hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến của Shopee, thu hút được sự quan tâm của các thương hiệu và đông đảo người tiêu dùng nhờ cam kết 100% chính hãng.

Cầu nối giữa nhãn hiệu và người tiêu dùng hiện đại

Ra mắt năm 2017, Shopee Mall sau đó đã nhanh chóng góp mặt vào danh sách các “trung tâm thương mại” trực tuyến tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á. Đại diện Shopee cho biết, đến nay, Shopee Mall đã đạt dấu mốc tăng 4,5 lần về số lượng thương hiệu đồng hành, tổng cộng 28.000 thương hiệu. Đặc biệt, số lượng đơn hàng trên Shopee Mall cũng tăng gấp 10 lần kể từ khi ra mắt, vượt mức tăng trưởng của toàn sàn Shopee nói chung.

Ở thời điểm hoạt động mua sắm tại các cửa hàng truyền thống bị tạm ngưng do Covid-19, Shopee Mall vẫn đáp ứng tốt cho người dùng. Trải nghiệm mua sắm tiện lợi, an toàn, với muôn vàn thương hiệu uy tín đã giúp Shopee Mall “ghi điểm”, tăng trưởng ấn tượng. Theo thông tin từ đại diện Shopee, số lượng đơn hàng qua Shopee Mall đã tăng gần gấp 3 lần, trong khi số lượng nhãn hãng lên sàn tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Một cột mốc đáng nhớ khác là sự ra mắt của Shopee Premium vào năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng cao cấp trực tuyến. Qua đó, các thương hiệu cao cấp dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng Đông Nam Á. Kể từ khi ra mắt, số lượng thương hiệu tham gia Shopee Premium đã tăng gấp 2 lần, thành công thu hút thêm nhiều người dùng mới. “Trung bình cứ 4 người mua sắm tại Shopee Premium, thì có 3 người là người dùng mới”, đại diện Shopee cho biết.

Từng bước một, Shopee Mall đã dần tạo lập được sức ảnh hưởng sâu rộng qua mạng lưới thương hiệu lên sàn ngày càng đông đảo và đến gần hơn với người tiêu dùng trực tuyến trên toàn khu vực và Việt Nam

Tích cực hỗ trợ thương hiệu

Yếu tố chinh phục người mua hàng trực tuyến không chỉ ở chất lượng sản phẩm, mà còn bao gồm chính sách hỗ trợ, hậu mãi. Do đó, các chính sách bán hàng đặc biệt của Shopee Mall như: cam kết cung cấp 100% hàng chính hãng, hoàn trả 100% giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng giả, đổi trả miễn phí trong 7 ngày, miễn phí vận chuyển, chính sách ưu đãi cho cả người bán lẫn người mua… đã góp phần củng cố niềm tin với người tiêu dùng, gia tăng giá trị của các thương hiệu.

Bên cạnh số lượng nhãn hiệu tham gia Shopee Mall ngày một tăng, Shopee đã đồng hành tổ chức hơn 800 “Ngày hội siêu thương hiệu” với các đối tác, tạo ra “Ngày siêu thương hiệu giảm 50%”. Shopee Mall cũng tích cực xây dựng chương trình khách hàng thân thiết (brand membership), tạo mạng lưới quảng bá Shopee KOL, cũng như cho phép các nhãn hàng tích hợp hệ thống chăm sóc khách hàng ngoại tuyến lên nền tảng, thắt chặt sự gắn bó giữa thương hiệu và người mua.

Đại diện Shopee khẳng định, trong hơn 3 tuần triển khai chiến dịch “9.9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee, số lượng đơn hàng của thương hiệu gia dụng nổi tiếng Tefal đã tăng gần 5 lần so với ngày thường, với hơn chục ngàn sản phẩm bán ra; trong khi số lượng người dùng mới theo dõi gian hàng chính hãng tăng đến 20 lần trên toàn khu vực

Shopee cũng hỗ trợ các thương hiệu bằng các công cụ tiếp thị mạnh mẽ như: giải pháp tiếp thị liên kết để tăng cường hiện diện thương hiệu qua mạng lưới rộng lớn (với hơn 20.000 đối tác); tiếp thị bằng sức ảnh hưởng để tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các giải pháp marketing từ Shopee, nhiều thương hiệu thành công đẩy nhanh hiệu quả chiến dịch, kết nối sâu rộng với khách hàng.

Ông Junki Park - Giám đốc điều hành Innisfree tại Việt Nam chia sẻ về hành trình của thương hiệu mỹ phẩm Hàn trên Shopee Mall: “Giải pháp Marketing của Shopee đã đóng góp rất nhiều vào chiến dịch của chúng tôi, hoàn thiện trải nghiệm mua sắm liền mạch cho khách hàng mà Innisfree hướng tới”.

Bằng việc tận dụng các giải pháp marketing phù hợp, thương hiệu mỹ phẩm Innisfree đạt hơn 142% mục tiêu đề ra sau chiến dịch “7.7 Siêu Hội Hoàn Xu” và chính thức chạm mốc 1 triệu người theo dõi tại gian hàng chính hãng trên Shopee trong tháng 7, đại diện Shopee cho hay

“Chất xúc tác” cho hành trình mua sắm thú vị

Thú vị hơn, Shopee còn là nơi mua sắm kết hợp giải trí độc đáo, thú hút đông đảo người dùng tham gia các chương trình tương tác trực tiếp với nhãn hàng, các trò chơi có thưởng đầy hấp dẫn. Đại diện Shopee cho biết, tất cả đều hướng đến mục tiêu tăng cường nhận diện thương hiệu với khách hàng.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những ngôi sao nổi tiếng vào các lễ hội mua sắm cuối năm của Shopee tạo nên các ảnh hưởng tích cực, kết nối người tiêu dùng và thương hiệu một cách sâu rộng.

Nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc ITZY sẽ xuất hiện trong sự kiện “10.10 Siêu sale chính hãng”

Trong mùa mua sắm cuối năm, cụ thể là “10.10 Siêu sale chính hãng” sắp tới, Shopee Mall sẽ tiếp tục giúp các thương hiệu tiếp cận khách hàng mới và nắm bắt cơ hội tăng trưởng. Đồng thời, Shopee Mall cũng mang đến niềm vui cho người tiêu dùng bằng những trải nghiệm mua sắm nội địa hóa, cá nhân hóa hấp dẫn.

Bùi Huy