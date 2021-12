Cây lộc vừng và me kiểng có tuổi đời cả trăm năm, được ông Út phát giá hàng triệu đô la... Có gì ở bộ đôi cây cảnh khủng khiếp đến vậy?

Là người khá có tiếng trong giới cây cảnh, ông Trần Hùng Liệt (46 tuổi, quê An Giang, chủ vườn kiểng Út Bầu) từng gây xôn xao báo giới với rất nhiều cặp kiểng độc lạ, giá trị vài tỷ đồng.

Gần đây, trong đoạn video giới thiệu của kênh Nghệ thuật và bonsai, cây lộc vừng đạt kỷ lục Guiness độc bản được hé lộ, khiến không ít người thích thú.

Theo chủ cây tiết lộ, cây lộc vừng có tuổi thọ trên 100 năm, cây có 1 thân chính, uốn sửa theo kiểu dáng cây kiểng cổ thụ. Trong đó, hoành gốc trên 4m, chiều cao 7m, đường kính tán trên 6m. Vì tạo dáng bonsai cực đẹp nên gốc cây được định giá không hề rẻ, lên đến 120 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, vườn nhà của nghệ nhân người An Giang còn có cây me cổ dáng bonsai. Đáng nói là cây me này được chủ nhân phát giá 5 triệu đô la (khoảng 114 tỷ đồng).

"Ở Việt Nam, không có cây me nào đẹp như cây này", ông Út nói.

Cây lộc vừng độc đáo trong vườn nhà ông Út.

Theo chủ nhân, cây cảnh này có tuổi đời cả trăm năm.

Đường kính gốc lộc vừng cực "khủng".

Cây me có tán rộng lớn, được chủ nhân phát giá cả triệu đô.

Gốc me kiểng xù xì, cố quái.

Theo người nghệ nhân, có thể ông sẽ bán 1 cây trong vườn nhà chứ không bán cả 2 cây kiểng vì đây là thú chơi, đam mê của riêng ông. "Tôi chỉ cần bán 1 cây cho vợ tôi vui thôi, tiền nhiều mà làm gì", ông Út chia sẻ.

Mặc dù là cây quý, nhưng việc đề giá lên tới hơn 230 tỷ đồng cho cả 2 cây làm dấy lên nhiều tranh cãi. Bên cạnh nhiều ý kiến trầm trồ, có người cho rằng, chủ vườn định giá quá "tự tin".

"Tiêu chuẩn để đánh giá bonsai đẹp là cổ - kỳ - mỹ - văn, thì hai cây này không đạt được cả, giá trên trời", Công Nguyễn bày tỏ ý kiến về đoạn giới thiệu chậu cảnh.

Theo mình, cây lộc vừng này chưa đẹp và độc lắm, còn nhiều vết cắt lớn lắm, ở Việt Nam còn nhiều cây lộc vừng lớn và đẹp hơn nhiều", Men Nguyễn bình luận.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài bề thế thì các giá trị về tuổi đời hay dáng độc mới khiến cho cây có giá trị lớn. Tuy nhiên, cũng nhiều người đồng tình về việc hai cây đã xác lập kỷ lục Guiness nên có thể hiểu vì sao chủ nhân định giá trên trời như vậy.

Trước đó, cặp kiểng vạn niên tùng của nghệ nhân Nguyễn Phước Lộc ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Cặp vạn niên tùng kiểng xuất xứ Nam Bộ được tạo tác theo phương pháp Tứ Diện Nhật Nguyệt đạt giá trị kỷ lục độc bản Việt Nam”.

Được biết đây là một trong số hiếm các cây vạn niên tùng có đường kính “khủng” như vậy, các chi được tạo tác rất công phu và kỳ công theo phương pháp tạo tán hình tròn lớn nhỏ đan xen 4 phía như mặt trời và mặt trăng.

Mỗi cây có chiều cao khoảng 7m, đường kính tán khoảng 4m, hoành gốc 1,3m, tuổi đời hơn 150 tuổi. Thân cây thẳng đứng mốc thếch tạo được nét đẹp riêng trong những cây vạn niên tùng có giá tiền tỷ trước đó trong giới chơi cây cảnh.

Cây sanh bonsai có đường kính tán "khổng lồ". Ảnh: Nông Nghiệp

Không những vậy trong vườn cây cảnh của gia đình, ông Lộc còn trưng bày “Cặp me kiểng cổ nhất” được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2013, đây là cặp me cổ 148 tuổi, trị giá 15 tỷ đồng, hay cây sanh bonsai có đường kính tán cực lớn.

