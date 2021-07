Yêu cầu hệ thống ATM phải hoạt động lên tục 24/7 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng có chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động trên địa bàn TP xây dựng phương án thu hẹp mạng lưới hoặc hoạt động luân phiên phù hợp, hiệu quả kể cả phương án “3 tại chỗ”. Việc xây dựng, sắp xếp tổ chức hoạt động luân phiên và 3 tại chỗ đối với chi nhánh, phòng giao dịch cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ ngân hàng trên địa bàn, khu vực khi có một địa điểm kinh doanh ngưng hoạt động, theo phương án hoạt động luân phiên để phòng chống dịch. Nếu chi nhánh, phòng giao dịch tạm ngưng hoạt động theo phương án luân phiên, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông tin, đồng thời hướng dẫn khách hàng có nhu cầu về dịch vụ ngân hàng giao dịch, thanh toán... đến các điểm khác. NHNNTP cũng yêu cầu tăng cường và mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục triển khai tốt dịch vụ thanh toán trực tuyến, ví điện tử, internet banking,... Vì nhiều hoạt động kinh tế bị thu hẹp, nhu cầu hiện nay của người dân chủ yếu là thanh toán cho chi tiêu, do vậy các tổ chức tín dụng cũng phải làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ và duy trì hoạt động hệ thống ATM, đảm bảo hoạt động 24/7. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng chủ động các phương án nhân sự, đảm bảo nguồn nhân lực để duy trì hoạt động trong mọi tình huống. Đặc biệt, các lĩnh vực dịch vụ: thanh toán, chuyển tiền; ngân quỹ và công nghệ thông tin; công tác an ninh bảo vệ. Đây là các lĩnh vực luôn phải duy trì hoạt động trong mọi trường hợp, không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp mà còn liên quan đến sự vận hành thông suốt của hệ thống thanh toán trong toàn bộ nền kinh tế, cũng như an ninh tiền tệ quốc gia.