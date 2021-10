Theo chủ đề “Siêu sale chính hãng”, Shopee đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh cho nhiều sản phẩm trong ngày hội mua sắm 10/10 tới.

Bên cạnh mức giảm giá đến 50% giá trị sản phẩm trên toàn ngành hàng cùng các bộ sưu tập đồng giá 1.000 đồng và 9.000 đồng, điểm nhấn của chương trình ngày 10/10 tới là khách hàng có thể mua sắm loạt hàng thương hiệu chỉ với giá 100.000 đồng, cùng nhiều voucher, phần thưởng và quà tặng giá trị nhân dịp kỉ niệm 1 năm ra mắt Shopee Premium.

Tiết kiệm gần 400.000 đồng với Gói siêu voucher thương hiệu 1K

Được mở bán với giá chỉ 1.000 đồng từ nay đến hết ngày 10/10, Gói siêu voucher thương hiệu 1K là một trong những ưu đãi nổi bật mà nhiều tín đồ Shopee tìm kiếm để chuẩn bị cho “cuộc chiến săn sale” mang tên 10/10 Siêu sale chính hãng.

Gói siêu voucher thương hiệu 1K bao gồm 10 voucher với tổng trị giá lên đến 395.000 đồng đến từ 8 thương hiệu uy tín (Bluestone, Durex, La Roche Posay, L'Oreal CPD & PPD, Maybelline, Colosmulti, Yody) cho đơn từ 0 đồng và có hiệu lực sử dụng duy nhất trong ngày 10/10

Thao tác mua gói Voucher trải qua 5 bước đơn giản bao gồm: Bước 1 chọn mục “Tôi” trên trang chủ ứng dụng Shopee; Bước 2 chọn “Gói siêu voucher”; Bước 3 chọn gói voucher mà bạn muốn; Bước 4 nhấn “Kích hoạt ngay” và thanh toán; Bước 5 chỉ cần ngồi đợi voucher rơi vào ví Shopee và tận hưởng ưu đãi khi mua sắm.

Ưu đãi suốt 24h với nhiều bộ sưu tập đồng giá hấp dẫn

Xuyên suốt từ 0h đến hết ngày 10/10, người dùng sẽ liên tục trải qua các khung giờ mua sắm ưu đãi và giải trí bất tận với vô vàn giải thưởng giá trị, từ siêu sale nửa đêm lúc 0h săn voucher 1 triệu, 9h giảm 50%, 12h săn voucher hoàn 50% và nhận quà 0 đồng, 15h săn hàng quốc tế, 18h tận hưởng deal hot cho đến khung 21h rẻ nhất Shopee.

Bàn ủi hơi nước Konka giảm 50% chỉ còn 379.00 đồng sẽ được Shopee giới thiệu vào khung 12h trưa 10/10. Hàng loạt voucher và quà tặng đính kèm cũng được tung ra trong khung giờ này

Đáng chú ý, các siêu phẩm điện thoại công nghệ mới từ Xiaomi cũng ra mắt tại thị trường Việt Nam thông qua Shopee vào dịp này. Cả hai mẫu điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE và Xiaomi 11 Lite 5G NE (6+128gb / 8+128gb) đều được mở bán chính thức trên gian hàng chính hãng của Xiaomi trên Shopee từ ngày 8/10.

Chạm tay đến kho giải thưởng 3 tỷ của “số gì đây”

Là một trong các chương trình giải trí lớn trên Shopee, Số gì đây trở lại trong ngày sale số đôi 10/10 với giá trị giải thưởng có tổng trị giá lên đến 3 tỷ đồng. Người chơi chỉ cần nhập một dãy 6 số và theo dõi kết quả qua Shopee Live vào các khung giờ 9h - 12h - 20h.

Người chơi mới và chơi nhóm trên Số gì đây sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng giá trị là tiền mặt và Shopee Xu.

Cơ hội trúng xe hơi Honda City

Bên cạnh vô số Shopee Xu và voucher ưu đãi, chương trình quà tặng Shopee lần này còn đưa đến cho người dùng mã dự thưởng để tham gia hạng mục "Chọn số đúng, BEST trao xế xịn" với giải thưởng là một xe Honda City 1.5G trị giá đến 529 triệu đồng do BEST Express đồng tài trợ.

Ngập tràn Shopee xu cùng ưu đãi hoàn xu giá trị

Trong ngày 8 và 9/10, chương trình “thử thách Shopee Mall” đặt ra nhiệm vụ “Theo dõi shop để nhận xu khủng mỗi ngày từ thương hiệu”. Phần thưởng người dùng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ là 1.000 xu và nâng lên thành 2.000 xu trong ngày 10/10.

Riêng trong ngày 10/10, gấp đôi voucher Hoàn Xu Xtra sẽ có sẵn trong kho voucher của người dùng với số lượng có hạn. Ngoài ra, người dùng còn có hội săn được voucher hoàn tối đa 50.000 xu cho đơn từ 0 đồng, deal xịn giảm từ 20%, deal dưới 50.000 đồng và deal hoàn xu từ các thương hiệu hoàn xu uy tín trên Shopee.

Trước thềm 10/10, giờ G cận kề, người dùng Shopee đừng quên săn loạt voucher cho Shopee Mall liên tục xuất hiện mỗi 30 phút, bắt đầu từ 21h cho đến 23h30 đêm ngày 9/10. Các voucher này sẽ có hiệu lực từ 0h - 2h ngày 10/10, với giá trị cao nhất hoàn đến 400.000 Shopee Xu cho đơn hàng từ 2 triệu đồng.

Thêm nhiều ưu đãi từ ví ShopeePay

Cũng trong tháng 10 này, khi thiết lập ví ShopeePay trên Shopee và hoàn tất liên kết ngân hàng để thực hiện giao dịch, khách hàng có cơ hội nhận combo ưu đãi đến 250.000 đồng, bao gồm 100.000 đồng vào ví ShopeePay, voucher 100.000 đồng khi lần đầu thanh toán đơn hàng Shopee bằng ShopeePay và voucher 50.000 đồng cho đơn đầu tiên thanh toán bằng thẻ VISA. Chi tiết: https://shopee.vn/m/sieu-mien-phi#250k

Đặc biệt, trong ngày 9/10, người dùng là chủ tài khoản FE Credit sẽ được giảm 50.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng, trong khi voucher đến 400.000 đồng là món quà dành cho người mở thẻ đồng thương hiệu VPBank - Shopee thành công.

Chi tiết xem tại: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac

Bùi Huy