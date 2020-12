Singapore đã bật đèn xanh cho công ty khởi nghiệp Eat Just của Mỹ để bán thịt gà nuôi trong phòng thí nghiệm. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp thuận cho bước tiến gọi là thịt sạch, không phải từ động vật giết mổ.

Eat Just cho biết gà được nuôi trong phòng thí nghiệm của họ tốt hơn cho môi trường và nhân đạo hơn. Nguồn: Eat Just

Eat Just Inc., một nhà sản xuất các sản phẩm thay thế thịt và trứng đã được chấp thuận để bán thịt gà tạo ra trong phòng thí nghiệm ở Singapore. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới được chính cho phép bán thịt nuôi.

Nhu cầu chọn lựa sản phẩm thay thế cho thịt thông thường đang tăng cao do người tiêu dùng ngày càng có những lo ngại về sức khỏe, hạn chế giết mổ động vật và môi trường. Các lựa chọn thịt có nguồn gốc thực vật, được phổ biến bởi Beyond Meat Inc và Impossible Foods, ngày càng có mặt trên các kệ siêu thị và thực đơn nhà hàng. Nhưng cái gọi là thịt sạch hoặc thịt nuôi, được nuôi từ tế bào cơ động vật trong phòng thí nghiệm, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai do chi phí sản xuất cao.

Đại diện Eat Just cho biết: “Sự cho phép theo quy định đầu tiên trên thế giới đối với thịt thật, chất lượng cao được tạo ra trực tiếp từ tế bào động vật để con người tiêu thụ an toàn mở đường cho việc ra mắt thương mại quy mô ở Singapore trong thời gian tới".

Thịt gà nuôi trong phòng thí nghiệm của Eat Just đã được phê duyệt cho người tiêu dùng ở Singapore. Nguồn: Eat Just

“Chúng tôi muốn Singapore trở thành trọng tâm sản xuất của chúng tôi trên toàn cầu,” Giám đốc điều hành Josh Tetrick cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Họ thực sự có tư duy cầu tiến trong việc xây dựng một môi trường thuận lợi cho loại công việc này". Anh cho biết thêm, mùi và vị của gà giống y như thật.

Singapore đang nhanh chóng cho phép bán thịt nuôi, một động thái phù hợp với chương trình nghị sự an ninh lương thực rộng lớn hơn của mình. Là quốc gia đông dân, chủ yếu dựa vào các quốc gia khác về lương thực, Singapore đã tập trung sâu hơn vào việc đủ ăn cho 5,7 triệu người dân khi cuộc khủng hoảng COVID-19 cho thấy sự mong manh trong chuỗi cung ứng trên toàn thế giới.

Để đối phó với đại dịch, Singapore đang cố gắng tự sản xuất 30% lượng lương thực vào năm 2030, tăng so với mức dưới 10% hiện nay. Gần đây, nó đã tăng tốc tài trợ cho các trang trại địa phương.

“Singapore đã thực sự dành nhiều thời gian và năng lượng hơn để đạt được điều này đúng đắn hơn so với Tây Âu và Mỹ", Tetrick nói.

Tetrick cho biết sản phẩm gà mới trước đó đã chốt giá ở mức 50 USD mỗi con nhưng do chi phí đã giảm xuống và loại thịt này sẽ được định giá ngang với thịt gà cao cấp trong sáu tháng đầu tiên. Ngoài ra, ông cho biết thêm, chi phí sẽ giảm theo thời gian khi công ty xây dựng quy mô toàn cầu. “Cuối cùng, chúng tôi muốn đến được nơi có chi phí hiệu quả hơn đáng kể so với sản xuất thông thường".

Điều này có thể mất một thời gian, vì thịt gà là một trong những loại protein rẻ tiền nhất. Ở Mỹ, thịt này cũng phổ biến nhất - với mức tiêu thụ cao hơn bất kỳ loại thịt nào khác. Các cửa hàng tạp hóa thường bán gà quay nguyên con trị giá 5 USD, và một số nhà hàng cung cấp bánh mì gà là 1 USD.

"Công ty đang nhắm mục tiêu lợi nhuận hoạt động trước khi kết thúc năm 2021 và hy vọng sẽ sớm ra mắt công chúng", Tetrick nói thêm.

Trên toàn cầu, hơn hai chục công ty đang thử nghiệm cá, thịt bò và thịt gà nuôi trong phòng thí nghiệm, hy vọng sẽ thâm nhập vào một phân khúc chưa được chứng minh của thị trường thịt thay thế mà theo ước tính, có thể trị giá 140 tỷ USD vào năm 2029.

(Theo Reuters / Phụ Nữ TP.HCM)