Nhiều mẫu TV hạng sang đang được các siêu thị điện máy giảm giá “sập sàn” tới hơn 50% để kích cầu mua sắm.

Đa số những chiếc tivi đang được giảm giá đều đến từ thương hiệu LG, Samsung và Sony, mức giảm dao động từ 35% - 53% khiến không ít người bất ngờ.

Cụ thể, chiếc Smart TV LG 4K 86 inch hiện đang được giảm 53% còn 69,9 triệu đồng, Smart TV OLED LG 4K 77 inch cũng đang giảm 45% còn 357,5 triệu đồng, mẫu Smart TV OLED LG 4K 77 inch hiện được bán ở mức 357,5 triệu đồng, giảm 45%.

Bên cạnh đó, mẫu Smart tivi Samsung 4K 75 inch cũng đang giảm 45% còn 28,9 triệu đồng, Smart TV QLED Samsung 4K 85 inch giảm 35% còn 64,9 triệu đồng, Smart TV QLED Samsung 4K 82 inch giảm 35% còn giá 49,9 triệu đồng.

Ngoài ra, Android TV Sony 4K 75 inch cũng đang được giảm giá còn 44,9 triệu đồng giảm 10% so với giá cũ 49,9 triệu đồng hay Android TV Sony 4K 75 inch cũng giảm 1 triệu đồng còn 34,9 triệu đồng.

(Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ được hưởng những mức giá đã giảm "sập sàn", người dùng còn được hưởng nhiều ưu đãi và quà tặng khác khi mua lên tới vài triệu đồng.

Theo chia sẻ từ một số chủ cửa hàng điện máy và nhân viên bán hàng, hiện nay đang là thời điểm gần cuối năm, nhiều cửa hàng điện máy đồng loạt giảm giá để chạy doanh thu nên đây có thể coi là cơ hội vàng của khách hàng khi muốn mua tivi hạng sang giá rẻ.

"Nhằm mục đích kích cầu tiêu dùng cũng như xả hàng tồn kho nhập thêm nhiều mẫu mới, cửa hàng của tôi quyết định giảm giá nhiều chiếc tivi hạng sang xuống mức thấp nhất để ai cũng có thể mua được", anh Nguyễn Trung Thành, chủ cửa hàng điện máy tại Nguyễn Lương Bằng cho biết.

Mặc dù đã giảm giá, nhưng theo ý kiến của một số nhân viên bán hàng thì doanh số bán ra vẫn không được khả quan. Theo đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 1 – 2 chiếc, có khi là cả tuần mới được con số như vậy.

Theo các chuyên gia các chuyên gia tại Omdia, doanh số tivi cao cấp, dẫn đầu là các thương hiệu Hàn Quốc, sẽ tăng mạnh trong quý III.

Thị trường tivi QLED toàn cầu, do Samsung dẫn đầu, dự kiến ​​sẽ đạt 2,44 triệu chiếc, tăng 83,9% so với một năm trước đó, trong khi thị trường TV OLED toàn cầu, do LG Electronics thống trị, dự kiến ​​sẽ tăng 35,7% so với một năm trước đạt doanh số 904.000 đơn vị.

(Theo Pháp Luật và Bạn Đọc)