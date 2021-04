Lõi bò Úc được bán với giá siêu rẻ thực chất là thịt trâu Ấn Độ hoặc thịt lợn nái được phù phép. Còn loại cua siêu gạch Na Uy có giá rẻ bán đầy chợ là hàng đông lạnh, không còn độ dai, thơm, ngọt của cua.

Thực chất lõi bò Úc siêu rẻ bán đầy chợ

Trong khi thịt bò Việt Nam được bán tại các chợ truyền thống giá từ 250.000-350.000 đồng/kg, thịt bò Úc bán tại các siêu thị hoặc các cửa hàng nhập khẩu có giá từ 350.000-800.000 đồng/kg thì trên chợ mạng thì lõi bò Úc đang được bán với giá rẻ giật mình, chỉ 120.000 đồng/kg.

Nói lí do vì sao giá thịt bò Úc lại rẻ hơn cả giá thịt lợn ngoài chợ, dân buôn mặt hàng này cho rằng do họ nhập số lượng lớn theo container nên giá rẻ hơn, đặc biệt dịp này đang xả kho để nhập lô mới về nên giá cũng giảm nhiều so với trước Tết.

Song anh Trần Minh Phú, chủ của chuỗi 10 cửa hàng kinh doanh thực phẩm, cho biết trên Báo Dân Việt, đây chính là thịt trâu Ấn Độ hoặc thịt lợn nái được phù phép thành thịt bò nhằm kiếm lời. Loại này nhập về Việt Nam chỉ có giá từ 30.000-50.000 đồng/kg, có màu sắc và mùi vị không khác mấy so với thịt bò.

Sự thật loại cua siêu gạch Na Uy giá rẻ

Cua nâu Na Uy siêu gạch giá rẻ là hàng đông lạnh

Gần đây, thị trường xuất hiện loại cua gạch Na Uy (cua nâu Na Uy) vốn được coi là dòng hải sản cao cấp trên thế giới nhưng giá chỉ từ 290-350.000 đồng/kg, bằng nửa giá cua gạch Cà Mau. Vì giá rẻ nên cua nâu Na Uy được chị em nội trợ ồ ạt mua về ăn.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của Tri Thức và Cuộc Sống, những con cua nâu Na Uy siêu gạch giá rẻ là hàng đông lạnh, không còn độ dai, thơm, ngọt như cua tươi sống.

Ve sầu giá nửa triệu đồng 1kg, giá cua đồng tăng cao

Ve sầu vốn là món ăn dân giã ở nhiều vùng quê. Gần đây, món ăn này bỗng nhiên được ưa chuộng, trở thành đặc sản đắt đỏ được nhiều người tìm mua. Theo khảo sát của PV Dân Trí, 1kg ve sầu được rao bán với giá từ 300.000-500.000 đồng/kg, nếu khách muốn mua nhiều thì phải đặt hàng trước vài hôm.

Trong khi đó, tại Nghệ An, giá cua đồng hiện tăng cao. Thương lái thu mua cua đồng với giá từ 50.000-70.000 đồng/kg. Thấy giá cao, nhiều người dân ở huyện Yên Thành đổ xô đi bắt cua về bán.

Dưa hấu ở Bình Định tăng giá

Báo Dân Trí cho biết, thương lái thu mua dưa hấu ở Bình Định với giá 6.000-7.000 đồng/kg. Đây là mức giá mà người nông dân có lãi khá nên người trồng dưa rất phấn khởi, không còn lo chờ "giải cứu".

Ở Bình Định, dưa hấu là loại cây trồng không có trong quy hoạch, không được khuyến khích trồng vì đầu ra không ổn định. Diện tích dưa hấu trồng trên địa bàn tỉnh này hàng năm có đến hàng nghìn ha. Điều lo lắng là dưa hấu ở Bình Định rất ít tiêu thụ được ở thị trường trong nước do không cạnh tranh được với dưa hấu được trồng ở miền Nam. Vì vậy, đầu ra chủ yếu dựa vào thị trường Trung Quốc nên giá cả bấp bênh.

Máy lạnh, quạt điều hòa, tivi hạng sang giảm giá mạnh

Nhằm gây chú ý với người đi đường, nhiều siêu thị, trung tâm điện máy ở TP.HCM đã đưa các sản phẩm máy lạnh, quạt điều hòa ra vỉa hè trưng bày, đồng thời treo băng rôn ưu đãi, giảm giá lên tới 50%. Khách mua máy lạnh thời điểm này không phải trả phí vật tư, công lắp đặt.

Một số siêu thị điện máy bày quạt điều hòa ngay lối ra vào để thu hút khách

Trong khi đó, tại miền Bắc, mới đầu hè, nhiều cửa hàng, siêu thị điện máy đã tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá khủng, đặc biệt với quạt điều hòa, máy lạnh, tủ lạnh,... Các mẫu quạt điều hòa của những thương hiệu quen thuộc như Kangaroo, Saiko, Sunhouse, Sowun,... được giảm giá tới một nửa, chỉ còn 1,8-2,5 triệu đồng/sản phẩm.

Các siêu thị điện máy cũng đang tung ra nhiều chương trình khuyến mãi cho mặt hàng tivi, trong đó, các mẫu tivi hạng sang được giảm tới 50% giá bán nhằm đẩy hàng tồn, lỗi mốt.

Hàng ngoại đổ về, hạt điều giảm giá kỷ lục

Ba tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 539.000 tấn hạt điều với giá trị lên tới 839 triệu USD, tăng 174,2% về khối lượng và tăng 171,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 3/2021, nhập khẩu điều tăng đột biến, lên tới 300.000 tấn, giá trị đạt 490 triệu USD.

Trong khi đó, giá điều trong nước đang giảm mạnh, nhà vườn đứng trước nguy cơ thất thu. Hiện giá hạt điều tại Bình Phước giảm chỉ còn 21.000-23.5000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá điều tươi cũng giảm sâu.

Tôm hùm Nam Úc giá gần chục triệu/con vẫn đắt hàng

Tôm hùm Nam Úc có màu đỏ đẹp mắt, trọng lượng lớn, từ 2-5 kg/con. Gần đây, đây là một trong những mặt hàng được nhiều khách hàng tìm mua.

Tôm hùm đỏ Nam Úc.

Tại một số cửa hàng hải sản, tôm hùm Nam Úc có giá bán từ 2-2,5 triệu đồng/kg. Do đặc tính nuôi trồng và đánh bắt ngoài tự nhiên nên tôm hùm Úc có chất lượng cao. Loại tôm này có thịt chắc, ngọt và giàu dinh dưỡng.

'Cò' ép giá lúa, nông dân như 'ngồi trên đống lửa'

Theo Báo Dân Trí, những ngày này, nông dân ở nhiều địa phương của tỉnh Sóc Trăng rất nóng lòng vì lúa đã chín rộ nhưng chưa thể bán được vì giá "lao dốc" đột ngột do có tình trạng "cò" thao túng ép giá lúa.

Ông Nguyễn Văn Khuyên (một nông dân ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, hiện nhiều nông dân ở địa phương không bán lúa ST24 cho "cò" và thương lái vì giá lúa chỉ còn 6.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với nửa tháng trước. Với giá này, người dân sẽ không thu nhiều lãi.

Cà cuống giá 3,5 triệu/kg vẫn đắt hàng

Cà cuống trông giống hệt con gián

Trước đây, những loại côn trùng như dế mèn, bọ xít một thời được nhiều người chuộng ăn thì nay các gia đình có điều kiện lại săn lùng cà cuống. Nhìn hình dáng bên ngoài, cà cuống giống hệt như những con gián. Nhưng do trong cơ thể mang tinh dầu quý hiếm nên cà cuống được nhiều người chuộng mua. Dù có mức giá đắt đỏ, lên tới gần 4-5 triệu đồng/kg nhưng nhiều người sẵn sàng bỏ tiền mua để tăng thêm hương vị cho món ăn.

Ngoài cà cuống tươi sống nguyên con, các sản phẩm được chiết xuất từ cà cuống cũng bán khá đắt hàng dù giá không hề rẻ, như: nước mắm cà cuống nguyên con (ngâm 10 con đực) 500.000 đồng/chai, tinh dầu cà cuống 300.000 đồng/lọ, rượu cà cuống 1,2 triệu/bình 2 lít.

Đổ xô đi du lịch 30/4-1/5: Hàng không "cháy" vé, công ty tour khóa sổ

Dịp 30/4-1/5, người dân cả nước đổ xô đi du lịch, nhu cầu mua vé máy bay tăng đột biến. Mặc dù các hãng hàng không liên tục tăng tải trên đường bay du lịch nhưng nhiều chuyến vừa mở bán đã hết vé.

Đối với đường sắt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hành khách đi tàu cũng tăng mạnh. Để phục vụ người dân, ngoài 3 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày gồm SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, ngành đường sắt tổ chức thêm nhiều tàu đến Đà Nẵng.

Theo các công ty lữ hành, đến thời điểm này, một số điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Sa Pa, Lý Sơn,... khách đã đặt kín dịch vụ. Có đơn vị còn chốt sổ, khóa tour 30/4-1/5, không nhận thêm khách từ tuần trước.

