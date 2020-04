Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh Gia Lai triển khai cấp thẻ BHYT do hỏng hoặc mất thông qua mạng xã hội Zalo. Theo đó, khi có nhu cầu cấp lại thẻ BHYT do hỏng hoặc mất trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, người có thẻ BHYT chỉ cần đăng nhập ứng dụng Zalo, kết bạn với số điện thoại trực tiếp tiếp nhận thông tin của cơ quan BHXH (0982.071669), thực hiện thao tác chụp hình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, viết tin nhắn và gửi yêu cầu cấp thẻ BHYT do hỏng hoặc mất, kèm địa chỉ nhận thẻ BHYT cấp lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc cấp thẻ BHYT, đồng thời, chụp hình ảnh thẻ BHYT mới gửi tin nhắn trả lời cho người yêu cầu cấp thẻ, thẻ BHYT cấp lại sẽ được cơ quan BHXH gửi qua dịch vụ bưu chính công đến tận nơi theo địa chỉ đã được người yêu cầu cung cấp khi nhắn tin. Người dân có thể dùng hình ảnh thẻ BHYT tạm thời do cơ quan BHXH gửi đến để sử dụng cho việc cấp cứu tại các cơ sở y tế. Thời gian thực hiện việc cấp lạ thẻ BHYT do hỏng/ mất theo hình thức này sẽ được BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.