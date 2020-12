Tổng cục Hải quan vừa có thông tin chính thức liên quan đến vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Quảng Ninh.

Tối ngày 25/12, Tổng cục Hải quan cho biết đã yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát, xác minh, và báo cáo làm rõ trách nhiệm lãnh đạo chi cục, lãnh đạo Đội và công chức thừa hành nếu có với tinh thần không bao che và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ việc và kịp thời báo cáo tình hình, diễn biến vụ việc về Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nắm tình hình, theo sát diễn biến của vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

Lực lượng chức năng bắt quả tang số lượng lớn hàng buôn lậu

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, ngày 22/12, trong khi chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 6 cán bộ công chức, gồm: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và 3 công chức thừa hành để xem xét trách nhiệm và phục vụ công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh ngày 17/12.

Sau khi có kết quả xác minh, làm rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân có liên quan của cơ quan điều tra, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 24/12, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án buôn lậu ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, khởi tố 10 bị can về tội buôn lậu, ra lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Các bị can gồm: Đào Văn Chấp (SN 1969, trú TP. Móng Cái, cầm đầu đường dây), Phạm Thị Hà (SN 1967, vợ Chấp), Đào Tuấn Duy (SN 1992, con Chấp, cả hai trú TP. Hà Nội), Đào Mạnh Đức (SN 1995, con Chấp), Vi Xuân Mạnh (SN 1993), Dương Văn Tuấn (SN 1983), Ngô Chí Tuệ (SN 1982), Trần Văn Sỹ (SN 1983), Phạm Văn Tú (SN 1982, đều trú Quảng Ninh) và Bùi Đình Thao (SN 1975, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên tỉnh, xuyên quốc gia tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà.

Tang vật thu giữ gồm nhiều hàng hóa và tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động của các đối tượng.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.

L.Bằng