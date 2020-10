Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn các dự án, công trình dầu khí, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Trên tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 9, Công ty cổ phần Lọc dầu Bình Sơn (BSR) đã khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động phòng, chống bão, đảm bảo cho NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định.

Ngày 26/10, BSR đã ban hành Chỉ thị 4320/CT-BSR về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 9, thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ để phòng chống bão số 9.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến (thứ hai bên trái) trao đổi với các chuyên gia O&M về công tác phòng, chống bão.

Ban An toàn môi trường tổ chức trực bão 24/24 giờ tại Trạm cứu hỏa, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có yêu cầu. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các lực lượng công an địa phương duy trì, đảm bảo công tác kiểm soát an ninh, trật tự tại các công trình của Nhà máy trong điều kiện thời tiết xấu.

Ban Vận hành Sản xuất, Bảo dưỡng Sửa chữa… chủ động và thường xuyên kiểm tra các thiết bị, máy móc, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cống thoát nước, các hạng mục công trình tại các khu vực Nhà máy để có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Đối với công trình cảng xuất sản phẩm của nhà máy, Ban Vận hành Sản xuất căn cứ vào tình hình diễn biến thời tiết phối hợp với Ban Quản lý cảng biển và Ban An toàn môi trường chủ động chằng buộc cố định các cần xuất sản phẩm để hạn chế ảnh hưởng do mưa to, gió lớn.

Ban Quản lý cảng biển lên các phương án giám sát, đề phòng các tình huống tại phao SPM. Khu vực bể chứa tiếp tục kiểm tra và đảm bảo điều kiện an toàn theo quy trình hiện hành. Khu vực xử lý nước thải tiếp tục kiểm tra và sẵn sàng vận hành theo thiết kế. Đặc biệt, 66 kho tạm phi tiêu chuẩn được gia cố mái tôn bằng bao cát.

Lãnh đạo Công ty kiểm tra công tác phòng chống bão tại Kho hóa phẩm xúc tác.

Sáng ngày 27/10, lãnh đạo công ty đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đồng thời chỉ đạo trưởng các ban chức năng có kế hoạch sắp xếp, bố trí lãnh đạo ban và CBCNV chủ động thực hiện các công việc liên quan đến phòng, chống bão tại đơn vị, sẵn sàng tham gia ứng phó khi bão đến.

Ban Bảo dưỡng sửa chữa tháo các giàn giáo tại phân xưởng FRCC của NMLD Dung Quất.

Tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), tính đến 15 giờ chiều ngày 27/10, với phương châm “4 tại chỗ”, công tác phòng chống bão số 9 cũng nhanh chóng được triển khai, sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão, thiên tai DQS đã tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng của các nhà xưởng, kho vật tư, kho xăng dầu, văn phòng làm việc, trang thiết bị máy móc... Văn phòng công ty thực hiện khảo sát, thực hiện việc cắt tỉa cây xanh có khả năng đổ ngã.

Văn phòng BSR tháo gỡ bảng hiệu trước khi bão số 9 vào.

Giám đốc dự án sửa chữa, hoán cải tàu Galilean 7 đã họp, phối hợp với chủ tàu, nhà máy chế tạo lên phương án và thực hiện công tác phòng chống bão cho tàu nằm trong dock. Cụ thể, DQS đã tiến hành chằng buộc, gia cố thiết bị trên thượng tầng, boong tàu; kiểm tra tình trạng phao cửa, lên phương án duy trì hoạt động 24/24 cho buồng bơm khi có bão…

Các hóa phẩm xúc tác đã được che chắn cẩn thận.

Tại các đơn vị khác nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 9, các đơn vị cũng đã nhanh chóng, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối các dự án, công trình dầu khí trong vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão.

Bên cạnh việc chủ động các biện pháp phòng, chống bão số 9, đảm bảo an toàn cho các dự án, công trình dầu khí, các đơn vị cũng đã lên các phương án sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Ngọc Minh