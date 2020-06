Vừa phòng, chống dịch - Vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh - Đó là phương châm chỉ đạo của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong quý II/2020.

Theo thông tin từ TKV, trong tháng 4/2020 các đơn vị trong Tập đoàn đã triển khai bám sát kế hoạch điều hành, giữ nhịp độ sản xuất đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV. Đảm bảo ổn định việc làm, sức khỏe cho cán bộ công nhân viên chức.

Kết quả, các chỉ tiêu chính như than nguyên khai sản xuất, than giao nhà máy tuyển, bốc xúc đất đá, tổng mét lò đào trong tháng 4/2020 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số đơn vị khó khăn như Khe Chàm, Thống Nhất đã hoàn thành cơ bản việc cải tạo diện, sản xuất dần ổn định, sản lượng than tăng.

Cụ thể, Tập đoàn đã sản xuất 3,87 triệu tấn, bằng 102% KH tháng. Lũy kế 4 tháng, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt trên 14 triệu tấn bằng 35% KH năm. Đất đá bốc xúc đạt 19,2 triệu m3 bằng 102% KH tháng. Lũy kế 4 tháng đạt 64,99 triệu m3 bằng 35% KH năm. Tổng số mét lò đào đạt 22.500 m bằng 100% KH tháng.

Về tiêu thụ, công tác chuẩn bị chân hàng của các đơn vị được thực hiện khá tốt, đảm bảo chất lượng, số lượng. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 4 triệu tấn, trong đó, than cấp cho các nhà máy nhiệt điện đảm bảo đúng hợp đồng đã ký kết, hầu hết các nhà máy nhiệt điện đều đã nhận đủ lượng than dự trữ trên 15 ngày.

Hiện tại, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 đã bớt căng thẳng hơn, song Tập đoàn yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; cũng như của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TKV.

Trong dịp Lễ 30/4-01/5/2020, các đơn vị căn cứ vào kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và điều kiện thực tế của đơn vị để bố trí sản xuất đảm bảo kế hoạch. Tập đoàn khuyến khích duy trì sản xuất than trong dịp Lễ để tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi và đáp ứng được nhu cầu thị trường than cho sản xuất điện tăng cao trong mùa nắng nóng; đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm Sar - CoV -2 cho CNCB khi tham gia các hoạt động tập trung đông người dịp lễ…

Cùng với sản xuất, Tập đoàn và các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên. Đồng thời, để chủ động trong công tác phòng chống mưa bão năm nay, các đơn vị hầm lò tăng cường kiểm tra, vận hành các hệ thống trạm điện, hầm bơm, trạm phát điện dự phòng đảm bảo thông suốt.

Các đơn vị lộ thiên thường xuyên kiểm tra các bãi thải để dự báo và phát hiện các nguy cơ sạt lở bãi thải giáp khu dân cư. Kiểm tra các sườn tầng, bờ đập, bờ kè đề phòng sạt lở. Đặc biệt quan tâm các vị trí trọng điểm, xung yếu trong mùa mưa bão.

(Nguồn: TKV)