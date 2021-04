Ngày 8/4/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV - ông Đặng Thanh Hải đã trực tiếp đi kiểm tra sản xuất khu vực khai trường khai thác Cánh Tây và kho than tại mức +30 vỉa H10 Cánh Đông của Công ty CP Than Mông Dương.

Ông Đặng Thanh Hải và đoàn công tác kiểm tra khu vực khai trường khai thác Cánh Tây

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty CP than Mông Dương - ông Nguyễn Quế Thanh đã báo cáo Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải và đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2021.

Theo đó, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, Than Mông Dương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện hoàn thành cơ bản kế hoạch sản lượng quý I/2021. Kết quả, công ty đã sản xuất 384.500 tấn than nguyên khai (bằng 102% so với cùng kỳ 2020); sản lượng than sạch tiêu thụ đạt 323.800 tấn; doanh thu than đạt 538 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng, riêng công nhân hầm lò đạt bình quân trên 18,9 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Than Mông Dương cũng báo cáo, trình Tổng Giám đốc TKV một số kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải chia sẻ với những khó khăn của Than Mông Dương. Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải yêu cầu công ty tiếp tục bám sát kế hoạch tập đoàn giao, tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi của thời tiết và giữ vững nhịp độ sản xuất.

Đối với các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, công ty cần tập trung tăng chỉ tiêu mét lò đào, tạo diện sản xuất để tiếp tục áp dụng cơ giới hóa; chú trọng công tác phòng chống mưa bão, nhất là khu vực bãi thải Đông Cao Sơn; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn trong sản xuất…

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải cũng yêu cầu Than Mông Dương tập trung xây dựng giếng đứng phụ phục vụ cho phương án dài hạn; tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nhất là lực lượng công nhân hầm lò; đẩy nhanh các đề án thăm dò tài nguyên làm cơ sở cho sự phát triển bền vững công ty trong thời gian tới…

Thúy Ngà