Mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải đã đi kiểm tra sản xuất và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty CP Than Vàng Danh.

Kiểm tra hiện trường sản xuất than hầm lò tại Phân xưởng Khai thác 5 - Công ty CP Than Vàng Danh, Tổng giám đốc TKV đã nghe Quản đốc phân xưởng báo cáo, trong 2 tháng đầu năm, Phân xưởng đã sản xuất 25.000 tấn than, đào lò đạt 200m. Dự kiến Phân xưởng sẽ hoàn thành kế hoạch quý I/2021.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải và lãnh đạo tập đoàn kiểm tra sản xuất than hầm lò tại Phân xưởng Khai thác 5

Tổng Giám đốc TKV đã thăm hỏi, động viên thợ lò và biểu dương kết quả đạt được của Phân xưởng Khai thác 5; mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I/2021. Nhân dịp này, tập đoàn đã tặng quà và tiền thưởng 30 triệu đồng cho công nhân lao động Phân xưởng.

Tại chương trình làm việc với cán bộ chủ chốt của Công ty CP Than Vàng Danh, Giám đốc công ty Phạm Văn Minh cho biết, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng ngay từ đầu năm, công ty đã bám sát chỉ đạo điều hành của tập đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ “Vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19”, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và sức khỏe cho cán bộ, công nhân lao động.

Tổng Giám đốc tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải động viên, tặng thưởng công nhân lao động Phân xưởng Khai thác 5

2 tháng đầu năm 2021, công ty đã sản xuất được 585.091 tấn than, đào 3.919 mét lò CBSX, tiêu thụ 468.280 tấn than. Để nâng cao sản lượng than khai thác và đẩy nhanh tốc độ đào lò, đáp ứng yêu cầu phát triển mỏ hiện nay, công ty đã chủ động đầu tư dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than, đầu tư 02 dây chuyền đào lò bằng máy (EBH-45) và tự động hóa một số dây chuyền sản xuất.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đề nghị Than Vàng Danh tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

Ghi nhận những kết quả đạt được của công ty trong SXKD và phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc phối hợp tốt với thành phố Uông Bí để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, công ty đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của tập đoàn về phòng chống dịch và ổn định, phát triển sản xuất với sản lượng 2 tháng đầu năm đạt 24% kế hoạch năm.

Thời gian tới, Tổng Giám đốc TKV đề nghị Than Vàng Danh tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, tiếp tục bám sát chỉ đạo của tập đoàn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ quý I/2021. Đồng thời, tập trung thực hiện sản xuất, chế biến các chủng loại than chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, tiếp tục thực hiện các dự án xuống sâu phát triển mỏ, đáp ứng cho sản xuất dài hạn, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Than Vàng Danh.

