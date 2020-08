Khác hẳn với không khí sôi động của mọi năm, hiện nay lượng người mua bánh trung thu tại TP.HCM rất thưa thớt khiến nhiều cửa hàng lo ngại về tình trạng buôn bán ế ẩm do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ghi nhận trên hàng loạt đường Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trãi... có khá nhiều sạp bán bánh trung thu đã được bày bán.

Anh Thắng đang hướng dẫn nhân viên tại điểm bán bánh Trung thu trên đường Nguyễn Tri Phương -Quận 5, TP.HCM

Không khí buôn bán tại đây thưa vắng khách. Tại một điểm bán bánh góc đường Nguyễn Tri Phương – An Dương Vương (quận 5) lúc hơn 11 giờ trưa nay, không thấy một khách hàng nào, chỉ thấy vài ba nhân viên bán hàng. Theo nhân viên ở đây cho biết từ sáng đến giờ vẫn chưa mở hàng, thời điểm này rất ít khách mua nên bán khá chậm. Hy vọng từ đây đến rằm tháng 8 âm lịch, lượng khách mua sẽ đông hơn.

Điểm bán bánh Trung thu trên góc đường Nguyễn Tri Phương- An Dương Vương thưa vắng khách

Tương tự, tại điểm bán bánh khác ở góc đường Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Trãi (Quận 5) tình hình buôn bán cũng không mấy khá hơn. Anh Nguyễn Văn Thắng – Chủ quản lý sạp bánh ở đây cho biết so với mọi năm, thị trường năm nay buôn bán diễn ra chậm hơn, nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì những ngày này sức mua giảm hơn 30%, cả thị trường khách công ty và thị trường khách lẻ.

Điểm bán bánh trên đường An Dương Vương cũng ảm đạm

Theo nhiều người kinh doanh kinh nghiệm mấy chục năm, bánh trung thu năm nay gặp khó khăn nhất. Anh Thắng lý giải: “Do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19, kinh tế khó khăn người dân cũng hạn chế mua sắm, dẫn đến ảnh hưởng đến sức mua của thị trường”.

Ghi nhận tại điểm bán hàng này có những thương hiệu bánh như Kinh Đô, Như Lan, Tâm Đồng Khánh… Anh Thắng cho biết ngoài điểm bán này anh còn quản lý nhiều điểm bán hàng khác tại các tuyến đường quận 5, nhưng các điểm bán này sức mua cũng chậm. “Phải chờ vài ba bữa đến hơn tuần nữa cũng chưa biết thị trường thế nào” - anh Thắng nói.

Sạp bán bánh trung thu trên đường Nguyễn Tri Phương vắng vẻ, chỉ có nhân viên; khách mua rất ít.

Theo anh Thắng khách hàng thường mua bánh đi biếu từ rất sớm, khoảng đấu tháng 8 (âm lịch) là họ đã mua hết rồi. “Do đây là trung tâm, nên các đại lý lớn nhỏ anh đều lắm được” - anh Thắng chia sẻ.

Ngoài bảng báo giá, các sạp bán bánh đều trang bị nước rửa tay kháng khuẩn và khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19

Theo tìm hiểu, ngoài những loại bánh nướng truyền thống, bánh dẻo, bánh ăn chay... có giá dao động từ 40.000 – 400.000 đồng/chiếc (tùy loại + trọng lượng) thì năm nay, thị trường bánh Trung thu xuất hiện thêm một số loại bánh mới, đơn cử là loại bánh cao cấp với 1 hộp 6 bánh đựng trong vỏ hộp có chất liệu sơn mài cộng với hộp trà ô long có giá 4,5 triệu đồng.

“Năm nay kinh tế chịu nhiều biến động do dịch bệnh, mặc dù vậy nhưng giá bánh năm nay vẫn cao hơn năm trước khoảng 10%, do thị trường nguyên vật liệu năm nay có nhiều biến động, từ đó dẫn đến giá bánh cũng thay đổi theo. Cụ thể, như giá thịt lợn (nguyên liệu làm bánh) so với những năm trước thì năm nay tăng từ 1,5 đến 2 lần dẫn đến giá bánh tăng theo” - anh Thắng cho hay.

(Theo Giáo Dục và Thời Đại)