Nga, Canada, Brazil, Ba Lan và Đan Mạch là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, quý 1-2021, Việt Nam nhập khẩu 169.200 tấn thịt và sản phẩm từ thịt (heo, trâu, cừu, gà,…), trị giá hơn 337 triệu USD, tăng 0,5% về lượng và tăng 22% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Riêng về mặt hàng thịt heo, lượng nhập khẩu trong quý 1-2021 đạt 34.650 tấn, trị giá trên 80 triệu USD, tăng 101% về lượng tăng 102% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Đáng chú ý, Nga là nguồn cung cấp lớn nhất chiếm gần 48% thị phần với khối lượng 16.550 tấn, trị giá gần 45 triệu USD, tăng hơn 11 lần về lượng và tăng hơn 10 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thịt heo từ Nga chiếm gần 50% lượng thịt heo nhập khẩu của Việt Nam.

Tính ra, giá trung bình thịt heo nhập khẩu từ Nga về Việt Nam khoảng 2,7 USD/kg (chưa tính thuế, phí), tương đương hơn 62.000 đồng/kg.

Về tới Việt Nam, thịt heo Nga chủ yếu bán hàng online, giá rẻ hơn so với các loại thịt nóng trong nước. Theo đó, thịt ba rọi nhập từ Nga được bán giá 130.000 đồng/kg, nạc thăn 130.000 đồng/kg, cốt lết heo 95.000 đồng/kg, sườn heo 120.000 đồng/kg, chân giò trước 60.000 đồng/kg...

(Theo Pháp Luật TP.HCM)