Mới đây, tại Hải Phòng, Công an quận Kiến An đã triệt phá những đường dây lừa đảo như trên, hàng trăm nạn nhân là các shipper mùa dịch.

Một thủ đoạn lừa đảo mới trong mùa dịch mà người dân, đặc biệt người giao hàng, hay còn gọi là các shipper cần nâng cao cảnh giác đó là xuất hiện tình trạng giả danh đặt hàng qua mạng, sau đó thuê shipper đến lấy hàng đem đi giao. Khi shipper trả tiền và cầm hàng đi, đối tượng đặt hàng đã cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Chị Hà (quận Kiến An, Hải Phòng) cùng với một shipper đã mất hơn triệu đồng vì tin vào kịch bản của một đối tượng dàn dựng. Chị Hà cho biết, qua điện thoại nhận được đơn mua đồ trị giá 600.000 đồng của một phụ nữ nhưng người này yêu cầu chị Hà viết hóa đơn lên 2 triệu đồng.

Cùng thời gian trên, một shipper cũng nhận được điện thoại, người này thuê đến nhận hàng, đồng thời nhờ thanh toán số tiền trên. Sau khi shipper đi, người phụ nữ trên yêu cầu chị Hà gửi lại số tiền chênh lệch là 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người phụ nữ này đã tắt điện thoại để chiếm đoạt số tiền mà người giao hàng đã thanh toán hộ.

Công an quận Kiến An đã triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức giao hàng do đối tượng Nguyễn Trung Kiên và Phạm Thị Thu Trang cầm đầu.

Lần theo đầu mối được cung cấp, đội cảnh sát hình sự Công an quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã tóm gọn ổ nhóm lừa đảo do đối tượng Nguyễn Trung Kiên và Phạm Thị Thu Trang cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng qua các trạng mạng xã hội như facebook, zalo hay qua các web nhận giao hàng online để tìm kiếm khách.

Các đối tượng thường sử dụng sim rác để liên lạc. Với thủ đoạn trên, trong tháng 7 vừa qua, nhóm này đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ lừa đảo.

Để làm cho con mồi tin tưởng, các đối tượng thường nhờ thanh toán giúp số tiền không quá lớn. Tự giới thiệu mình là những người đang làm việc trong những ngành nghề có uy tín. Địa chỉ nhận hàng cũng là những khu vực tập trung nhà ở cao cấp.

(Theo VTV)