Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 1,4 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc tại Hưng Yên và 2,8 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Lào Cai.

Cụ thể, ngày 30/7, Tổ công tác liên ngành phát hiện xe ô tô BKS 89C-121.75 do ông Vũ Văn Hùng (sinh năm 1983, có địa chỉ tại Tăng Bảo, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) điều khiển vận chuyển 710kg lòng lợn tươi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đang tìm người để tiêu thụ trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 29/7, Tổ công tác liên ngành cũng phát hiện xe ô tô BKS 89C-014.92 do ông Lê Văn Thâu (sinh năm 1961, ở Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển vận chuyển 690kg lòng lợn tươi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Làm việc trực tiếp với lực lượng chức năng, ông Lê Văn Thâu và ông Vũ Văn Hùng khai nhận toàn bộ số sản phẩm động vật nêu trên được gom trôi nổi trên thị trường tìm người mua để bán lại kiếm lời. Cơ quan Thú y thị xã Mỹ Hào phối hợp kiểm tra khẳng định toàn bộ 1.400kg lòng lợn tươi nêu trên không đủ tiêu chuẩn về thực phẩm.

Lực lượng chức năng bắt giữ 1,4 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc tại Hưng Yên. (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Tổ công tác liên ngành đã hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Thâu 10.350.000 đồng; ông Vũ Văn Hùng 10.650.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống sử dụng làm thực phẩm và buộc tiêu hủy toàn bộ 1.400kg sản phẩm động vật theo quy định.

Trong diễn biến liên quan tới tình hình buôn bán, vận chuyển thực phẩm lậu, không rõ nguồn gốc, mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện một chiếc xe tải chở 2,8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, vào ngày 5/8, trong khi tuần tra tại khu vực Km27+120, tỉnh lộ 156b thuộc địa phận xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tổ kiểm soát liên ngành thuộc Công an huyện Bát Xát phát hiện chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 90C-040.27 đi từ thành phố Lào Cai vào huyện Bát Xát có nhiều biểu hiện nghi vấn.

97 thùng carton đựng chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện trong thùng xe có nhiều bao tải nhựa màu xanh chứa 97 thùng carton đựng chân gà đông lạnh, với ổng trọng lượng khoảng 2,8 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1994, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Tùng khai nhận chở thuê lô hàng trên cho một người đàn ông (không rõ tên tuổi) từ xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) đến huyện Bát Xát để lấy tiền công 1,5 triệu đồng.

Cách đó 1 ngày, vào ngày 4/8, Cục Quản lý thị trường Bình Dương phối hợp cùng Chi cục thú y, Đội Cảnh sát kinh tế công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành khám kho hàng cho thuê không biển hiệu thuộc Công ty TNHH Đầu tư kho vận Miền Nam tại khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Qua kiểm tra 5 kho lạnh, bước đầu đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 19.000 kg sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn dùng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị. Trong đó, có hơn 11.000 kg chân gà; hơn 5.000 kg chân giò heo; 2.000 kg sụn gà, trứng non, ức vịt,... Tổng trị giá lô hàng là trên 500 triệu đồng.



Anh Tuấn