Ngoài dịch vụ cho thuê xe tự lái truyền thống, nhiều ứng dụng đặt xe tự lái ra đời giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn

Với những ứng dụng (app) cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái phổ biến trên thị trường như Sigo, Chungxe, Mioto, Tripx, Exbook, Aleka..., khách hàng có thể tiếp cận với nhiều mẫu xe thuộc nhiều phân khúc đa dạng và giá cả cạnh tranh.

Khách thuê xe bất ngờ tăng

Sau thời gian giãn cách xã hội, nhiều hoạt động tại TP HCM đã sôi động trở lại song dịch vụ cho thuê xe tự lái vẫn ế ẩm suốt mấy tháng nay khiến doanh nghiệp (DN) đứng ngồi không yên. "Bình thường, xe được đặt kín lịch từ trước Tết khoảng 3 tháng nhưng năm nay, trước Tết 2 tháng mới chỉ có vài ba khách đặt xe. Cho đến cách đây 4-5 ngày, chúng tôi mới nhận nhiều đơn đặt thuê hơn" - chủ một DN cho thuê xe tự lái than thở.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp Tết năm nay có giá khá “mềm” so với năm trước

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết gần như không hãng xe nào dám công bố giá cho thuê xe trong 2 tháng cuối năm 2021 bởi thị trường còn khá im ắng. Đến sau dịp Tết dương lịch vừa qua, lượng khách thuê xe mới bắt đầu tăng đột biến. "Chúng tôi chỉ còn vài xe trống lịch, không đủ phục vụ nhu cầu của khách trong và sau Tết âm lịch. Công ty đang nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn xe từ đối tác khác để đáp ứng nhu cầu thị trường" - ông Long nói.

Tương tự, ông Lê Tấn Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vận tải Tấn An Gia, xác nhận gần đây lượng khách đặt thuê xe tự lái tăng mạnh. Công ty đã cho thuê hết số xe hiện có và đang liên kết với một số đối tác để huy động nguồn xe nhàn rỗi đưa vào phục vụ khách hàng trong dịp cuối năm.

Ngoài các DN cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái theo phương thức đặt trực tiếp, nhiều app mới đã ra đời và liên kết với hàng loạt công ty cung ứng nguồn xe để phục vụ nhu cầu của thị trường. Đặc biệt, nguồn xe gia đình nhàn rỗi khá lớn cũng được huy động tham gia vào dịch vụ này. "Ngược với lo lắng ban đầu của chúng tôi về việc dịch vụ thuê xe tự lái sẽ ế ẩm trong dịp Tết âm lịch, hiện lượng khách đặt xe tăng mạnh do họ e ngại đi lại bằng phương tiện công cộng sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2" - chủ một DN cho thuê xe tự lái cho hay.

Giá cả cạnh tranh

Theo khảo sát của phóng viên, giá dịch vụ cho thuê xe tự lái thời điểm này tăng không quá mạnh so với các năm trước, mức giá cũng khá phong phú. Theo đó, giá thuê xe tự lái dịp Tết này tăng khoảng 30%-50% so với ngày thường, trong khi mức tăng dịp Tết năm ngoái lên tới 50%-80% so với ngày thường.

Trên app của Công ty TNHH Sigo Việt Nam có gói cho thuê xe Tết âm lịch trong 10 ngày với mức giá 1-1,5 triệu đồng/ngày tùy mẫu đối với xe 5 chỗ; 1,4-2,1 triệu đồng/ngày với xe 7 chỗ. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vận tải Tấn An Gia tung ra gói thuê xe Tết 7-10 ngày với giá 1,5 triệu đồng/ngày với xe 7 chỗ và 1,3 triệu đồng/ngày với xe 5 chỗ.

Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái Chungxe công bố thời gian tính "giá Tết" từ ngày 22-1 đến 10-2 (24 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng). Công ty có 3 gói cho thuê với các mức giá khác nhau: gói 7 ngày có giá tăng 150% so với ngày thường, gói 10 ngày có giá tăng 120% và gói 14 ngày tăng 100% so với ngày thường. Theo đó, giá thuê dịp Tết với xe 5 chỗ hạng A là 1,2-1,5 triệu đồng/ngày tùy gói; xe 5 chỗ hạng B từ 1,4-1,8 triệu đồng/ngày tùy gói; xe 5 chỗ hạng C từ 1,6-2,5 triệu đồng/ngày và xe 7 chỗ từ 3,2-4 triệu đồng/ngày.

Nền tảng cho thuê xe tự lái Exbook đưa ra giá thuê 3,8 triệu đồng/ngày với xe 7 chỗ. Trong khi đó, app Aleka cung cấp dịch vụ cho thuê xe kèm tài xế với quãng đường 200 km là 1,9 triệu đồng. Nếu khách muốn giữ xe lại trong 3 ngày, mức phí cho thuê lên đến 11 triệu đồng. Khách phải trả thêm 10.000 đồng cho mỗi km và 200.000 đồng cho mỗi giờ vượt quy định.

Với rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe trên thị trường cùng nhiều cách tính giá khác nhau, người tiêu dùng nên tham khảo giá nhiều nơi và tính toán nhu cầu thực tế để chọn dịch vụ phù hợp nhất.

Thêm nền tảng nước ngoài cho thuê xe tự lái Zoomcar - nền tảng cho thuê xe tự lái đến từ Ấn Độ - vừa tham gia thị trường Việt Nam từ tháng 12-2021 và đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Nền tảng này hoạt động theo cách liên kết với chủ xe, kết nối người thuê và người cho thuê xe khi nhận được lệnh đặt thuê. Để "lấy lòng" khách hàng, tân binh này tung ra chương trình ưu đãi giảm 50% chi phí thuê xe hoặc miễn phí 6 giờ sử dụng dịch vụ với khách hàng đăng nhập nền tảng lần đầu. Như vậy, nếu thuê xe 7 chỗ đi quãng đường 110 km, khách chỉ phải trả phí 462.000 đồng; thuê xe 5 chỗ với quãng đường tương đương thì phí là 280.000-370.000 đồng.

(Theo Người Lao Động)