Giá thịt lợn lên cao, nhiều người cho rằng, thương lái đang ăn lãi đậm. Nhưng kỳ thực, không ít dân buôn đang mất nghiệp vì giá lợn biến động.

browser not support iframe.

Lỗ gần 200 triệu đồng/xe, thương lái buôn lợn hơi rủi ro hơn đánh bạc



Theo tìm hiểu của PV tại chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam - chợ đầu mối lợn sống lớn nhất miền Bắc, các tiểu thương, thương lái ở đây đang chẳng mặn mà gì với việc buôn bán, dù giá lợn đang lên rất cao.

Theo chị Vũ Thị Bích Liên, một tiểu thương bán lẻ TP Nam Định, mua cao thì bán cao, chứ người bán cũng không được lãi hơn so với lúc giá lợn rẻ. Thậm chí, người tiêu dùng hạn chế mua khiến mỗi ngày, chúng tôi lỗ khoảng 300 nghìn đồng.

Người bán lẻ lỗ vì người tiêu dùng không mua

“Cá biệt có thời điểm, mỗi ngày tiểu thương bán ngoài chợ lỗ 500 - 700 nghìn đồng. Nhưng dù lỗ cũng không dám dừng bán. Vì sẽ mất mối với nhà hàng và các khách quen”, chị Liên chia sẻ và thông tin thêm, nhiều thương lái hoặc người nuôi nhồi thêm cám và cho đầy bụng lợn. "Khi bán ra cho chúng tôi thì trong bụng lợn có tới 5 kg cám, số tiền lỗ này tiểu thương bán lẻ lại phải chịu", chị Liên cho biết.

Bán lẻ lỗ kiểu bán lẻ, bán buôn lỗ kiểu bán buôn, vì theo một thương lái lớn ở chợ này, mỗi xe lợn có thể lỗ vài trăm triệu nếu giá biến động nhanh.

Người bán buôn cũng lỗ

Người này cho biết, lợn ở chợ này đa phần từ miền Trung và miền Nam vận chuyển ra. Đi 2 ngày 2 đêm mới ra tới nơi, thời tiết nắng nóng khiến lợn sụt 7kg. Thương lái phải đầu tư chuồng trại cả tỷ bạc để nuôi cho lợn hồi lại.

“Nuôi 15 - 20 ngày, lợn mới hoà cân và có thể bán lãi được. May mắn thì lãi 50 - 100 triệu đồng/xe trong 20 ngày”, thương lái này nói nhưng chia sẻ thêm rằng, đó là nếu gặp may. Không may thì nhập vào 94 - 94 nghìn đồng/kg, nuôi 20 ngày sau thì bán ra chỉ còn 90 nghìn đồng/kg như thời điểm hiện tại. Số tiền lỗ một xe lên tới cả trăm triệu đồng.

Lợn bán ế còn rất nhiều

Không riêng gì tiểu thương này, anh Thực, một thương lái khác ở khu chợ đầu mối này cũng ngậm ngùi chịu lỗ 2 xe lợn vừa về. Theo đó, 198 con lợn của anh trượt giá mỗi con 1 triệu đồng.

Do giá nhập vào là khoảng 105 nghìn đồng/kg, nhưng khi về đến chợ, giá bán ra chỉ được 95 nghìn đồng/kg. Đó là chưa kể, lợn xấu, lợn nhiều mỡ hoặc bị bệnh chỉ bán được 85 nghìn đồng/kg.

Tiền lỗ của một tiểu thương, không ít người còn lỗ cả trăm triệu

Rủi ro nhiều, lại ế ẩm, khiến các thương lái như đang ngồi giữa canh bạc tất tay.

Theo một thương lái tại chợ đầu mối Hà Nam, nhiều công ty bán lợn ra với giá trên giấy tờ là 70 - 80 nghìn đồng/kg. Nhưng để từ đó ra tới chợ phải qua 4 cầu nữa, giá cứ mỗi nơi lại đẩy thêm khiến giá lợn không giữ được.

Nhiều người ngồi chơi cả buổi vì không có khách mua

Theo ghi nhận của PV, giá lợn hơi hôm nay tại một số tỉnh miền Bắc dù đã giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, dao động từ 95 - 98 đồng/kg. Tình trạng thịt lợn chỉ khan hiếm ở các đầu buôn nhỏ lẻ, do hạn chế nhập, còn tại các chợ buôn lớn, lợn vẫn còn ế hàng nhiều.

(Theo Dân trí)