Gần đây, những cuộc mua bán lan đột biến, sanh cổ giá hàng chục tỷ đồng khiến giới chơi cây chấn động và không khỏi có những nghi ngờ liệu đây có phải là chiêu thổi giá của giới buôn cây.

Lan đột biến gene giá cả chục tỷ đồng?

Mới đây, cộng đồng chơi hoa lại xôn xao trước những phi vụ chuyển nhượng hoa lan đột biến quý hiếm, với số tiền lên tới cả tỷ đồng, thậm chí chục tỷ đồng.



Trong đó, buổi chuyển nhượng hoa lan của nhà vườn ở Phú Thọ và Mê Linh cho hai chậu lan đột biến 5 cánh trắng Bảo Duy có giá 680 triệu đồng và chậu lan cánh trắng Bạch Tuyết có giá 700 triệu đồng.

Cây lan đột biến gene Bảo Duy giá 12 tỷ đồng.

Đặc biệt, cuộc giao dịch 5 giò lan đột biến có tên Hoa lan Bình Phước với trị giá hàng chục tỷ đồng thu hút người yêu hoa. Những hình ảnh được công bố tại cuộc giao dịch cho thấy, 3 cây lan 5 cánh trắng Bảo Duy có giá lần lượt là gần 4,9 tỷ đồng, 9,9 tỷ đồng và 12 tỷ đồng. Hai giò còn lại có tên Xuân Phúc và Da Vàng giá 10 tỷ đồng.



Báo Lao Động cho hay, anh Nguyễn Thanh Xuân (Bình Phước) đã mua vào 3 cây lan đột biến gene gồm: cây Bảo Duy 5 cánh trắng giá 12 tỷ đồng, một cây Bảo Duy 5 cánh trắng khác giá 9,9 tỷ đồng và một cây Da Vàng 10 tỷ đồng. "Chơi lan là để làm kinh tế chứ không phải thú vui đơn thuần. Giới chơi lan đo lan đột biến bằng cm để tính tiền và giá trị của nó cao hay thấp phụ thuộc vào vẻ đẹp, độ cực hiếm của nó", anh Xuân cho biết.

2 cây sanh danh tiếng bậc nhất Việt Nam giá 24 tỷ



Cuộc chuyển nhượng siêu cây sanh với giá 7,5 tỷ đồng giữa ông Chu Mạnh Hùng(còn gọi là Hùng xiếc, ở Sơn Tây) và anh Nguyễn Văn Chí (Thường Tín) làm “rung chuyển” làng cây. Tác phẩm sanh cổ “Thụ lâm bồng thạch” được biết đến là một trong 10 tuyệt phẩm cây cảnh nghệ thuật độc đáo nhất tại Triển lãm Sinh vật cảnh chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội vào năm 2010.

Tác phẩm sanh cổ “Thụ lâm bồng thạch”.

Trước đó, vào tháng 2/2020, anh Chí cũng bỏ ra 16 tỷ đồng để mua cây sanh cổ có tên “Tiên lão giáng trần”.



Chú chim 'Bạch Vương môi hồng' 500 triệu không bán



Chú chim này được coi là “bạch vương chào mào” bởi màu lông trắng, đôi mắt đỏ, chân hồng, mỏ hồng và giọng hót thánh thót vạn người mê.

"Bạch vương chào mào".

Chủ nhân của chú chim quý hiếm này là anh Dương Văn Chương (Ba Đình, Hà Nội) - ông vua chim màu tại Việt Nam. Anh Chương đang sở hữu 75 con chim màu cực kỳ quý hiếm được mua từ khắp nơi trên thế giới có giá trị trên 10 tỷ đồng.



“Để có được con chào mào bạch tạng mắt đỏ quý hiếm này, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian đi từ Hà Nội về Bắc Giang tìm gặp, theo đuổi, thương thảo mới thuyết phục họ bán bởi đây là loại chim đột biến không phải ai cũng có may mắn sở hữu. Một chú chim chào mào bạch hội tụ đủ các yếu tố như mắt đỏ, chân hồng, mỏ hồng, giọng hót hay và thi đấu giàn hay thì nó là vô giá”, anh Chương nói trên Dân Việt. Anh Chương cho biết nhiều người có ý định mua chú chim, trả giá 500 triệu đồng nhưng anh không bán.



Bộ sưu tập đồng hồ cổ mạ vàng quý hiếm giá bằng cả gia tài



browser not support iframe.



Dân Việt thông tin, ông Đào Xuân Tình (Long Biên, Hà Nội) - người sở hữu gần 1.000 chiếc đồng hồ cổ - vừa đấu giá thành công 150 chiếc đồng hồ cổ. Đây là những chiếc đồng hồ Seiko đeo tay, dây da mạ vàng danh giá một thời, được sản xuất trước năm 1965, tại Nhật Bản.



Thương hiệu Đồng hồ Seiko những năm 1960 của thế kỷ trước đã làm say đắm bao người. Ở miền Bắc Việt Nam trước 1975, chiếc xe đạp Peugeot của Pháp, đồng hồ đeo tay Seiko của Nhật Bản là niềm mơ ước của nhiều thanh niên.



Vườn dưa độc nhất Cà Mau thu hút khách đến quay phim, chụp ảnh



Lâu nay, nhiều người nghĩ vùng đất ở một tỉnh ven biển như Cà Mau sẽ không thể trồng được dưa lưới. Song mô hình dưa lưới công nghệ cao của gia đình anh Trần Văn Thiệu (phường Tân Thành, TP.Cà Mau) đã minh chứng điều ngược lại. Đây là mô hình trồng dưa lưới thí điểm theo tiêu chuẩn VietGAP công nghệ của Israel được triển khai cách đây hơn 1 năm.

Không những thế, anh Thiệu còn trồng rất nhiều loại dưa độc lạ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tới tham quan và mua dưa.



Kỳ lạ quán không người bán, khách mua tự bỏ tiền vào giỏ



Theo Nhân Dân, tại xóm Đá Bia, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, Hòa Bình, có những gian hàng nhỏ hết sức độc đáo, khách thập phương ai cũng phải ghé qua. Đó là những Quán tự giác của người Mường Ao Tá, vốn được lưu truyền từ nhiều năm nay, với tinh thần tự giác mua, tự giác trả tiền.

Quán tự giác chủ yếu bán những đồ nông sản, sản vật của người dân địa phương. Người mua cần gì cứ đến lấy, giá được viết tay trên tờ giấy vở học sinh dính sẵn trên mặt hàng, có sẵn một chiếc giỏ đựng tiền, mua gì cứ thả tiền vào giỏ, hoàn toàn tự giác. Quán không chỉ của một người, chứa các mặt hàng của một chủ mà nhiều người đều có thể đặt hàng vào trong quán, cuối ngày ra xem món nào bán hết thì nhặt đúng từng đấy tiền về, không phải cộng trừ gì.



Nhà từ 60.000 chai nhựa phế thải, dùng hàng nghìn vỏ Iphone ốp tường



Hơn 60.000 chai nhựa phế thải được người dân xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi thu gom, phân loại, rửa sạch sau đó dồn cát để xây căn nhà lớn với thông điệp bảo vệ môi trường.

Ngôi nhà được xây dựng từ 60.000 chai nhựa phế thải.

Chi phí xây dựng nhà từ chai nhựa ước tính chỉ bằng 1/3 chi phí xây dựng nhà làm từ bê tông và gạch, giúp tái chế nhựa phế thải. Những chai nhựa chứa đầy cát này cũng là chất cách nhiệt tốt.



Trong khi đó, thay vì ốp tường bằng gạch, một ngôi nhà ở miền Tây lại ốp tường rào, cổng bằng hàng nghìn vỏ iphone đầy màu sắc khiến ai nhìn vào cũng thích thú.



Ngôi nhà hơn 100 tuổi chứa bảo vật dát vàng ở Hà Nội



Ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 100 tuổi ở Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) nguyên bản là tường đá ong, phần mái, cột, xà bằng gỗ lim, gỗ mít và xoan đào. Đáng chú ý, gian chính giữa là bàn thờ và bức thiều châu (cửa khám thờ) chạm trổ tinh xảo với các họa tiết hoa, lá, thỏ, sóc, chim muông… và được dát vàng.

Ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 100 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Chủ nhân hiện tại của căn nhà là ông Trịnh Văn Hùng. Ông Hùng cho biết, từng có nhiều tay buôn đồ cổ tìm đến gạ mua bức thiều châu với giá cao ngất ngưởng nhưng ông chưa bao giờ có ý định đổi chác hay bán đi vì mỗi cổ vật trong ngôi nhà đều mang giá trị cao về mặt tâm linh và tinh thần.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)