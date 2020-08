Thông qua vụ kiện giữa Công ty An Lạc và Marone đã hé lộ việc lỡ dở trong thương vụ Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) nhận chuyển nhượng chuỗi siêu thị Auchan tại Việt Nam.

Hơn một năm trước, ngày 27/6/2019, Saigon Co.op và Tập đoàn Auchan (Pháp) ký hợp đồng hợp tác tiếp quản toàn bộ hệ thống siêu thị tại Việt Nam.

Theo đó phía Saigon Co.op nhận chuyển giao tất cả hoạt động kinh doanh của Auchan tại Việt Nam gồm 18 cửa hàng và toàn bộ hệ thống bán lẻ thương mại điện tử…

Mặt bằng 332 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, nơi trước đây là siêu thị Auchan hiện đóng cửa - Ảnh: Thanh Niên.

Với 15 siêu thị Auchan tại TP.HCM, Hà Nội, Tây Ninh mà Tập đoàn Auchan đã đóng cửa, Saigon Co.op sửa chữa và đưa vào hoạt động dưới các thương hiệu của Saigon Co.op như Co.opmart, Finelife, Co.opXtra. Riêng 3 siêu thị Auchan vẫn đang hoạt động (2 siêu thị tại quận 7 và 1 siêu thị tại quận 1) sẽ được Saigon Co.op cam kết duy trì hoạt động dưới thương hiệu Auchan cho đến sau Tết Nguyên đán 2020.

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tiếp nhận lại một thương hiệu bán lẻ tầm cỡ thế giới.

Tuy nhiên mọi việc không "xuôi chèo mát mái" như hai bên thỏa thuận khi Auchan vướng vào “lùm xùm” kiện tụng thuê mặt bằng với doanh nghiệp Việt.

Cụ thể, cuối tuần trước, Tòa án nhân dân quận 10, TP.HCM tiến hành xét xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng giữa nguyên đơn là TNHH Thương mại tổng hợp An Lạc và bị đơn là Công ty TNHH MTV Marone (đơn vị kinh doanh thương hiệu siêu thị Auchan tại Việt Nam) liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng 332 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP.HCM, là một trong 18 siêu thị Auchan mở tại Việt Nam.

Theo đại diện của công ty An Lạc nêu tại tòa, ngày 27/6/2019, Marone đã ký kết hợp đồng với Saigon Co.op để chuyển nhượng chuỗi siêu thị Auchan, nhưng Marone không hề có thảo luận trước với An Lạc mà An Lạc chỉ được biết sau khi Marone công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 28/6/2019.

Trước tình hình đó, ngày 1/7/2019, An Lạc đã gửi cho Saigon Co.op công văn về việc thông báo các vấn đề liên quan đến mặt bằng thuê tại số 332 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú giữa An Lạc và Marone.

Tuy nhiên, sau khi nhận được công văn của An Lạc, Marone và Saigon Co.op vẫn không chấm dứt việc chuyển nhượng mà vẫn tiếp tục thông qua việc Marone bàn giao trang thiết bị, máy móc tại mặt bằng thuê cho Saigon Co.op vào ngày 25/10/2019.

Nhưng cập nhật đến thời điểm hiện tại, mặt bằng 332 Lũy Bán Bích vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Được biết, không chỉ bị “kẹt” ở mặt bằng trên, Marone còn vướng vào một vụ kiện thuê mặt bằng khác tại quận 10 mà nguyên đơn cũng là An Lạc.

Như vậy, sau hơn một năm chuyển giao, Saigon Co.op vẫn chưa thể hoàn tất việc nhận chuyển giao hệ thống siêu thị Auchan. Và việc có thể tiếp quản 2 mặt bằng trên hay không phải chờ phán quyết từ phía tòa án.

(Theo BizLive)