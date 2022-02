Theo Chi cục thủy sản Nghệ An, trong dịp Tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, đội tàu khai thác xa bờ cho sản lượng cao. Bình quân 7 tấn/tàu x 25 tàu, tương đương khoảng 175 tấn (sản phẩm chủ yếu là cá hố, mực có giá trị kinh tế cao), ước tổng bình quân giá trị thu nhập 200 triệu/tàu. Đối với đội tàu khai thác gần bờ đi về trong ngày, tuy sản lượng không cao nhưng những ngày đầu năm bán được giá cho nên cũng cho thu nhập tốt. Sản lượng khai thác trong tháng 1/2022 đạt 12.159 tấn (giá trị ước đạt 237,32 tỷ đồng). Trong đó, sản lượng khai thác biển đạt 11.638 tấn, bằng 6,85% so với kế hoạch năm, tăng 8,45% so với cùng kỳ năm trước.