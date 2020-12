Một chủ cửa hàng cho rằng, tiền 2 USD in hình trâu vàng là mặt hàng được ưa chuộng nhưng năm nay dễ khan hàng vì số lượng hàng nhập về ít.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là tới tết Nguyên đán, thị trường tiền lì xì in hình linh vật năm Tân Sửu 2021 đã được bày bán sôi động với nhiều chủng loại, mẫu mã…

Tiền 2 USD trâu vàng dự kiến sẽ là mặt hàng được ưa chuộng trong dịp Tết

Theo chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh tiền lưu niệm tại Thanh Xuân (Hà Nội), tiền 2 USD in hình linh vật luôn là mặt hàng được người dân yêu thích nhất trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đây là loại tiền được Chính phủ Mỹ in phục vụ chủ yếu là khách hàng Á Đông vào dịp tết Âm lịch truyền thống từ nhiều năm nay.

Tiền hình trâu Campuchia...

Tờ tiền năm nào sẽ in hình con giáp của năm ấy, năm Tân Sửu tờ 2 USD một mặt được in hình hai con trâu mạ vàng. Mỗi tờ được đựng trong một bao da màu xanh và phong bao màu đỏ. Mặt hàng này cũng được in tem chìm 3D chống giả và có danh thiếp chứng nhận hàng thật của Mỹ.

Tuy nhiên, giá của mặt hàng này khá “đắt đỏ”, lên tới 300 ngàn đồng/tờ, tức cao hơn gần 4 lần so với giá trị thực của tờ tiền 2 USD thông thường.

“Năm nay do dịch COVID-19 nên việc vận chuyển khó khăn, mặt hàng này không có nhiều nên dự kiến cuối năm có thể khan hàng”, chủ cửa hàng chia sẻ.

Trên thị trường, tiền 2 USD Mỹ in hình trâu vàng cũng được bán với mức giá phổ biến từ 250 – 300 ngàn đồng/tờ.

Trong dòng tiền giấy in hình trâu, tiền trâu của Macao 100 patacas seri đẹp cũng có mức giá cao là 300 ngàn đồng/tờ. Trong khi những loại số seri bình thường chỉ có giá 20 ngàn đồng. Ngoài ra, còn có tiền giấy in hình trâu của Lào, Campuchia…

Tiền hình trâu của Lào cũng được giới yêu thích sưu tập tiền quan tâm

Ngoài tiền giấy, tiền xu lưu niệm in hình con trâu cũng có rất nhiều mẫu mã khác nhau và hình thức bắt mắt. Trong đó, cặp tiền xu con trâu mạ vàng và mạ bạc của Úc được sản xuất riêng cho mục đích lưu niệm có giá 200 ngàn đồng, đi kèm hộp nhung đỏ. Mặt trước của tiền in hình trâu cùng dòng chữ OX 2021 và mặt sau là chân dung nữ hoàng Elizabeth II với các đường nét chạm khắc nổi, in 3D sắc sảo.

Xu lưu niệm in hình trâu của Úc đi kèm với hộp đựng cầu kỳ

Tiền trâu Nepal có giá 30 ngàn đồng

Xu lưu niệm của Hồng Kông khá bắt mắt

Bên cạnh đó còn các loại tiền xu in hình trâu của Nepal, Đài Loan, Hồng Kông… với mức giá từ 30 – 70 ngàn đồng.

(Theo Báo Phụ Nữ)