Vé có điều kiện chi hoàn và không chi hoàn Về chính sách hoàn vé, Vietnam Airlines thông tin sẽ hoàn về ban đầu sau ba tháng kể từ ngày bay cuối ghi trên vé. Trong đó, vé có điều kiện được chi hoàn: Vé miễn phí hoàn vé nếu khách hàng không vi phạm điều kiện về no-show (hủy chỗ). Ngoại trừ chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của Chính phủ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, dịch bệnh sẽ thu phí hoàn theo điều kiện giá. Vé có điều kiện không được chi hoàn: Miễn điều kiện hạn chế hoàn vé nếu khách hàng không vi phạm điều kiện về hủy chỗ. Ngoại trừ chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của Chính phủ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, dịch bệnh hoặc chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của Vietnam Airlines từ ngày 29-1-2021 đến 1-5-2021, vé không được chi hoàn.