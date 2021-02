Những chuyến bay ngày Tết luôn mang ý nghĩa rất lớn, bởi đó là những chuyến bay của sự đoàn tụ, đưa hành khách trở về bên gia đình.

Đón Tết trên những tầng mây chẳng phải cũng rất đặc biệt hay sao

“Chạm ngõ” với ngành hàng không đã 6 năm, tiếp viên trưởng Trần Thị Phương Ly chia sẻ: Ngay từ khi còn nhỏ, Phương Ly đã “nung nấu” mơ ước được trở thành tiếp viên hàng không, kéo vali đi tung tăng khắp nơi trên thế giới.

Mỗi lần ngắm các anh chị tiếp viên mặc bộ đồng phục màu đỏ huyết dụ (đồng phục tiếp viên trước đây của Vietnam Airlines) kéo vali đi trong sân bay rồi lúc lên máy bay là ước mơ của Phương Ly càng lớn.

Sau khi tốt nghiệp Đại Học ở Úc, Phương Ly quyết định về nước để theo đuổi công việc mà bản thân mơ ước.

Cô cho biết, trong ấn tượng của nhiều người, tiếp viên hàng không là những cô gái chỉ cần cao ráo và xinh đẹp. Tuy nhiên, sự thật thì ngoại hình đẹp là điểm cộng, là điều kiện cần, nhưng chưa đủ đối với công việc tiếp viên hàng không. Họ cần tình yêu, bản lĩnh và sự tận tuỵ với công việc.

Nữ tiếp viên trưởng Trần Thị Phương Ly chụp ảnh kỷ niệm bên đồng nghiệp

“Để trở thành tiếp viên hàng không, chúng tôi phải trải qua các kì huấn luyện rất căng thẳng với khối lượng kiến thức cực lớn hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhìn các tiếp viên nhẹ nhàng, thướt tha trong tà áo dài như vậy nhưng chúng tôi đều được học và biết cách xử lý khi bị đe doạ bom lúc đang bay, khống chế hành khách gây rối, chữa cháy trên trời, hô hấp nhân tạo kèm nhấn thổi lúc khách bị bất tỉnh ngưng thở, ứng phó trong tình huống có không tặc, hỗ trợ khách thoát hiểm khẩn cấp dưới nước và trên đất liền, các kĩ năng sinh tồn sau thoát hiểm...”, tiếp viên Phương Ly cho biết.

Chia sẻ về việc phải đi bay dịp Tết, Phương Ly hào hứng: Đón Tết cùng đồng nghiệp trên những tầng mây hay vùng đất xa xôi nào đó chẳng phải cũng rất đặc biệt hay sao.

“Có thể do bản thân chưa lập gia đình nên chưa có sự ràng buộc trách nhiệm, đồng thời được công tác ở quê nhà nên mình chưa bao giờ thấy khó khăn hay chạnh lòng khi phải lên đường làm nhiệm vụ vào những ngày Tết. Ngoài ra, mình cũng rất may mắn khi ba mẹ của mình rất hiểu và ủng hộ niềm đam mê công việc của con gái”, Phương Ly nói.

Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và làm chấn động và đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới trong năm 2020. Bản thân Phương Ly cũng không ngoại lệ. Do sự ảnh hưởng của đại dịch mà những chuyến bay ở đầu Đà Nẵng bị cắt giảm, có những thời điểm đóng băng hoàn toàn. Vì vậy, Phương Ly và các đồng nghiệp đã phải luân phiên nghỉ không lương liên tục trong 6 tháng, đồng thời trải qua 2 lần giãn cách xã hội.

Có lẽ bởi vậy mà Phương Ly cũng đã xác định rằng Tết năm nay sẽ rất khác biệt so những năm trước. “Những chuyến đưa khách hoặc chở hàng đi hoặc về từ nước ngoài sẽ phải cách ly 21 ngày. Bởi vậy, mỗi thành viên đều xác định sẵn sàng đón Tết ngay trong khu cách ly. Tuy nhiên, “You only live once” - mỗi người chỉ sống một lần trên đời, nên tôi luôn sẵn sàng tinh thần nhận nhiệm vụ bay và đi cách ly qua Tết. Đối với tôi, việc đến với nghề tiếp viên hàng không là cả một chặng đường dài và cho tới giờ, cơ hội được tiếp bước trên hành trình ấy vẫn là một sự may mắn.

3 năm làm nghề cũng là 3 năm gắn bó với những cái Tết trên mây

Tiếp viên hàng không Nguyễn Gia Đông

Chia sẻ với PV, tiếp viên Nguyễn Gia Đông cho biết luôn coi mỗi chuyến bay là một “cuộc đua” mà chiến thắng chỉ thuộc về tôi khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng, nụ cười và cái gật đầu hài lòng từ hành khách.

"Năm 2020 chứng kiến sự chao đảo trước dịch bệnh của hàng loạt ngành dịch vụ trên thế giới và hàng không cũng là một trong số đó. Tôi cũng như bao bạn bè đồng nghiệp khác đã có lúc cảm thấy lòng mình chùng lại, hoang mang trước tương lai, đặc biệt là giữa những ngày giãn cách xã hội, cả nước chỉ có khoảng 10 chuyến bay/ ngày. Nhưng cho tới bây giờ, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi giữ được công việc này và được sống yên bình trong một đất nước có khả năng truy quét và dập dịch hàng đầu thế giới", tiếp viên Gia Đông chia sẻ.

Gắn bó với nghề mới 3 năm, nhưng Gia Đông cũng đã "kịp quen" với những cái Tết trên mây

"Đêm cận Tết, khi kéo valy rời khỏi nhà, nhìn cảnh các gia đình khác trong xóm quây quần, đàn trẻ em háo hức chạy quanh các anh chị đang chuẩn bị nồi bánh chưng, tôi cũng không tránh khỏi chạnh lòng", nam tiếp viên nói và cho biết: Tết Dương 2021, anh lên đường bay sang Úc đúng ngày đầu tiên của năm mới. Đó cũng là cái Tết đầu tiên anh trở thành một Tiếp viên trưởng.

"Trên chuyến bay, nhìn hành khách háo hức trở về quê hương sau những năm dài xa cách, tôi cũng cảm thấy náo nức theo. “Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất, chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?”, nam tiếp viên mượn lời bài hát của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn để nói lên cảm xúc của mình.

Điều may mắn là vẫn còn được đi bay

Bước sang năm thứ 18 gắn bó với những cánh bay, tiếp viên Nguyễn Phan Thùy Duyên đã quá quen thuộc với những cái Tết xa nhà để “ngược, xuôi” trên bầu trời.

Chị chia sẻ: Công việc những ngày Tết thường song hành với lịch bay tăng cường với giờ bay nhiều và nhiều chuyến bay đêm.

Đối với phần lớn các gia đình, mỗi năm đến dịp Xuân về cũng là thời điểm nhà nhà sum họp. Thế nhưng do đặc thù công việc nên chuyện tôi nhận nhiệm vụ bay xuyên Tết đã trở thành điều bình thường.

May mắn là gia đình rất hiểu cho công việc và tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tôi rất nhiều để thành công việc nên mỗi lần nên tôi không gặp phải áp lực khi kéo vali đi bay. Bữa cơm tất niên gia đình thì luôn được cả nhà tổ chức vào ngày nghỉ của tôi để cả nhà cùng đón chào năm mới về.

Tiếp viên trưởng Nguyễn Phan Thuỳ Duyên (áo dài vàng) bên đồng nghiệp

Năm nay có lẽ là cái Tết khác biệt nhất so với mọi năm, tiếp viên chúng tôi ngoài đảm bảo an toàn, nghiêm túc đảm bảo phòng chống dịch thì cũng luôn sẵn sàng tinh thần cho nhiệm vụ thực hiện những chuyến bay đưa người Việt hồi hương. Một nhiệm vụ đầy tự hào đối với mỗi thành viên Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

“Với tôi, năm 2020 là giai đoạn không may mắn cho ngành hàng không. Lịch bay năm nay bởi vậy không bận rộn như mọi năm. Hiện tại vẫn còn được đi bay có lẽ là một điều may mắn đối với tôi”, nữ tiếp viên tâm sự.

Chuyến bay đầu năm thường rất nhiều hoa

Gắn bó với những chuyến bay gần 20 năm, tiếp viên Nhật Lan (Vietnam Airlines) cho biết: Với chị, nguồn năng lượng để chị “xạc” sau mỗi hành trình cất cánh chính là niềm hạnh phúc.

“Hạnh phúc là khi ta biết sẻ chia, là tại thời điểm mà ta cảm thấy vui khi làm mọi thứ. Và hạnh phúc mỗi ngày của tôi chính là được ngắm mây trời, đến những vùng đất mới, mang lại niềm vui cho hành khách, đặc biệt là khi khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới đã cận kề.”, nữ tiếp viên nói và chia sẻ thêm: Những chuyến bay ngày Tết luôn mang ý nghĩa rất lớn. Được trở về đoàn tụ với gia đình là khoảnh khắc có lẽ ai cũng mong chờ, đặc biệt là những người con xa quê hương. Bởi vậy, hầu như ai cũng mang rất nhiều hành lý, đặc biệt là có rất nhiều hoa, trái cây.

Đảm nhận công việc có thể là đi từ rất sớm hoặc về lúc đêm khuya nhưng dù là thời điểm nào thì tiếp viên Nhật Lan luôn chỉn chu, chăm chút cho từng việc dù là nhỏ nhất để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

“Năm 2020 thật nhiều sóng gió nhưng chúng tôi cũng giữ vững tinh thần làm việc tốt nhất để mang đến cho hành khách những chuyến bay an toàn và thoải mái nhất”, tiếp viên Nhật Lan nói và chia sẻ trong năm mới Tân Sửu, chị không mong gì hơn là dịch bệnh qua đi, các chuyến bay bình thường trở lại.

