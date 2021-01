Hơn 3,5 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối, trị giá gần 300 triệu đồng vừa bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại Nghệ An.

Tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An, ngày 14/1, Đội QLTT Số 4 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An - tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 29H-330.94 do ông Đinh Tấn (ở xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang bốc dỡ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 3.544 kg sản phẩm động vật bao gồm thịt lợn và nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa kèm theo, không có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định.

Đội QLTT Số 4 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm trên. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy là gần 300 triệu đồng.

Số thịt lợn và nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối bị phát hiện tại Nghệ An (Ảnh: Cục Quản lý thị trường Nghệ An)

Cận Tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng. Hàng loạt vụ buôn lậu sản phẩm động vật không đảm bảo chất lượng bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người tiêu dùng lo lắng.

Trưa 9/1, Đội QLTT số 6 phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Bình Phước - tiến hành dừng và khám xe ô tô tải biển kiểm soát 51D-240.98 tại khu vực trạm thu phí thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đoàn kiểm tra phát hiện trong thùng xe có 1.920kg thịt gia cầm (gà, vịt) đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi ôi thiu.

Cuối tháng 12/2020, Đội QLTT số 3, Cục QLTT Hải Dương phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện 2.030kg thịt lợn đã bốc mùi, chảy nước trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-723.80. Chủ lô hàng đã mua gom từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ theo quy định và tích trữ trong một thời gian dài trước khi vận chuyển đi chào bán, tiêu thụ.

Ngày 23/12/2020, lực lượng chức năng ở Thanh Hóa thu giữ tại cơ sở kinh doanh của ông Trần Văn Tiến (ở phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa) gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: đùi, chân, cánh gà, thịt lợn trong tình trạng phân hủy, biến đổi màu sắc. Chủ cơ sở khai nhận số hàng hóa này được mua trôi nổi trên thị trường rồi đem về cấp đông để bán online trên mạng xã hội.

Cũng trong ngày 23/12/2020, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an TP. Thanh Hóa phối hợp với Đội QLTT số 1, Cục QLTT Thanh Hóa kiểm tra xe ô tô BKS 89C - 151.65 do ông Vũ Trọng Hiếu (ở Hưng Yên) làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện 740kg bì lợn bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 17/12/2020, cơ quan chức năng ở Bình Phước phát hiện 428,6 kg thịt đông lạnh các loại trên một xe ô tô khách đang lưu thông trên Quốc lộ 14 đoạn qua xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Cách đó ít hôm, vào ngày 10/12/2020, Công an TP. Hà Nội kiểm tra một xe tải trên đường Cienco5 (phường Phú Lương, quận Hà Đông) đã phát hiện hơn 1 tấn thăn, sườn bò Canada nhưng đã hết hạn sử dụng hơn 1 tháng, đã bốc mùi hôi thối.

Tháng 11/2020, Công an Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô tải mang BKS 34C-146.68 chở gần 420kg thịt động vật đã được làm sạch bao gồm120 kg thịt mèo và gần 300 kg thịt chó không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ số hàng hóa này đã bắt đầu bốc mùi hôi thối.

Ngày 29/10/2020, tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng thịt lợn tại chợ Đồng Xoài, TP. Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đoàn kiểm tra phát hiện 2 cơ sở đang bán chân giò, xương, thịt lợn bị ôi thiu, biến đổi màu sắc với khối lượng 75kg.

Anh Tuấn