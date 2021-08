Hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất đang gặp khó khăn tiêu thụ bởi nhu cầu suy giảm mạnh.

Tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương với một số thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất xăng dầu ngày 12/8, ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, nhu cầu đi lại, tiêu thụ xăng dầu tại thị trường nội địa giảm sâu, tồn kho xăng dầu tăng cao tại cả kho của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và kho của 2 nhà máy lọc dầu trong nước (Nghi Sơn và Dung Quất).

Tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh do nhiều địa phương giãn cách xã hội

Với lý do sản lượng tiêu thụ xăng E5 RON92 và dầu DO 0.05% bằng khoảng 50% so với bình quân cùng thời điểm tháng 6, còn xăng RON95 bằng khoảng 30%, ông Nguyễn Xuân Hùng Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết buộc phải hạn chế tiếp nhận xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu, dừng nhập khẩu các mặt hàng mà 2 Nhà máy lọc dầu trong nước sản xuất được đang tồn kho.

UBND tỉnh Quảng Ngãi - nơi đặt nhà máy lọc dầu Dung Quất - cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng quan tâm, xem xét cho chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước để đảm bảo cân đối cung cầu, giảm thiểu nguồn nhập khẩu.

Ông Trần Duy Đông, Vụ Trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết ngày 4/8, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu căn cứ vào nhu cầu sản xuất, kinh doanh thực tế tại đơn vị để điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu xăng dầu phù hợp, ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các Nhà máy lọc hóa dầu trong nước để đảm bảo cân đối cung cầu. Bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại các điểm bán lẻ nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong mọi tình huống.

Lương Bằng