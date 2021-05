Thành lập các công ty giao hàng để nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, sau đó sử dụng nhiều sim điện thoại rác để đặt hàng trên các sàn thương mại điện tử. Khi hàng hóa được chuyển đến công ty, đối tượng đã chiếm đoạt số hàng hóa trên.

Vụ việc vừa được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ đã cho thấy, việc quản lý các công ty giao hàng vẫn còn nhiều kẽ hở.



Số máy tính bảng và đồng hồ Apple Watch vừa được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ. Hàng trăm mặt hàng bao gồm điện thoại di động Iphone, máy tính Macbook và đồng hồ Apple Watch trị giá trên 3,8 tỷ đồng đã được Bùi Viết Tiến, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ lừa đảo thông qua hình thức mua hàng online qua sàn thương mại điện tử của Lazada.

Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, khoảng tháng 12/2020, Bùi Viết Tiến đã cùng với Bùi Cát Vũ, ở khu 13 xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thành lập công ty TNHH giao hàng tốt nhất có trụ sở tại số 48 Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn. Cùng thời gian này, Bùi Viết Tiến và Bùi Cát Vũ còn thành lập thêm một công ty giao hàng khác tương tự tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là các công ty nhượng quyền của Công ty Cổ phần Vinancapital Việt Nam, địa chỉ khu Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, nhận thấy việc đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử khá dễ dàng nên Tiến đã nảy sinh ý định đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử rồi chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi của mình, Tiến đã sử dụng nhiều sim điện thoại rác để đặt 124 đơn hàng bao gồm điện thoại Iphone, máy tính Macbook và đồng hồ Apple, với tổng giá trị trên 3,8 tỷ đồng của công ty TNHH FLEX SPEED có địa chỉ tại phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thông qua phần mềm mua hàng lazada. Số hàng hóa trên công ty TNHH FLEX SPEED đã thuê Công ty Cổ phần Vinancapital Việt Nam vận chuyển; sau đó hàng hóa được chuyển đến Công ty TNHH giao hàng tốt nhất để giao cho khách hàng. Tại đây, Bùi Viết Tiến đã bán toàn bộ các sản phẩm trên để chiếm đoạt.

Đối tượng Bùi Viết Tiến khai nhận: "Em dùng sim rác để đặt hàng, sau đó lựa chọn địa điểm nhận hàng thuộc bưu cục của em giao để hàng về đúng công ty, sau đó em bán ra ngoài."

Trong xu thế phát triển của thời đại công nghệ số, việc mua hàng trên các sàn thương mại điện tử và mua hàng qua mạng Internet của người dân sẽ ngày một tăng cao. Để phòng ngừa, hạn chế tình trạng lừa đảo thông qua hình thức mua hàng hoặc các vụ việc trộm cắp, đánh tráo hàng, thiết nghĩ giữa đơn vị bán hàng và đơn vị giao hàng cần có cơ chế giám sát đặc biệt cũng như ràng buộc trách nhiệm của các bên để tránh các vụ việc lừa đảo trở thành các vụ việc tranh chấp dân sự.

