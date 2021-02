Sau Tết, để kích cầu mua sắm, nhiều cửa hàng điện máy tiến hành giảm giá cho mặt hàng tivi với mức giảm từ 30-60%. Trong khi đó, mặt hàng laptop giá rẻ cháy hàng do nhu cầu học trực tuyến tăng đột biến.

Giá tivi hạng sang giảm mạnh

Sau Tết Nguyên đán, với sự bùng lên của Covid-19, các mặt hàng tivi, tủ lạnh lại rơi vào tình trạng ế ẩm. Để thay đổi doanh số bán hàng, một số cửa hàng điện máy đã tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những mẫu tivi hạng sang. Tivi có mức giảm từ 30-60%, có những mẫu giảm tới 90 triệu đồng.

Anh Nguyễn Bá Mạnh, quản lý một siêu thị điện máy trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), cho báo DN và Tiếp Thị biết, trong suốt 5 năm làm trong ngành điện tử, điện máy, chưa khi nào anh thấy tivi rẻ như năm nay.

Laptop giá rẻ cháy hàng

Một cửa hàng bán máy tính ở TP.HCM. (Ảnh: Người Lao Động)

Do nhu cầu mua sắm máy tính xách tay (laptop) để học trực tuyến sau Tết tăng đột biến khiến một số cửa hàng không đủ nguồn để cung cấp.

Theo khảo sát của PV báo Người Lao Động tại các siêu thị kinh doanh laptop ở TP.HCM, nhu cầu mua sắm máy tính bàn, laptop sau Tết tăng cao. Những mẫu laptop giá thấp dưới 10 triệu đồng gần như không còn, nhiều cửa hàng hết sạch máy giá 6-8 triệu đồng mà chủ yếu chỉ còn máy có mức giá từ 10-20 triệu đồng/máy.

Bánh trôi, xôi ngũ sắc, gà ngậm hoa hồng đắt khách Rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng năm nay, ngoài bánh trôi ngũ sắc thì nhiều gia đình cũng chọn mua bánh trôi gạo lứt về cúng dù giá đắt hơn khoảng 20.000-30.000 đồng/set. Nếu bánh trôi ngũ sắc giá 60.000-70.000 đồng/set bột thì bánh trôi gạo lứt có giá 100.000 đồng/set.

Các bà nội trợ cũng rầm rộ đặt mua xôi ngũ sắc, xôi Phúc - Lộc - Thọ - Tài để cúng Rằm tháng Giêng. Xôi Phúc - Lộc - Thọ - Tài giá khá rẻ, chỉ 30.000 đồng/đĩa nên được rất nhiều bà nội trợ đặt mua. Còn giá một đĩa xôi ngũ sắc là 70.000 đồng.

Gà ngậm hoa hồng cũng là một trong những vật phẩm cúng lễ nổi tiếng, không thể thiếu trong ngày Rằm tháng Giêng của nhiều gia đình. Giá cho mỗi con gà ngậm hoa hồng, kèm 1 đĩa xôi ngũ sắc từ 350.000-400.000 đồng.

Trong khi các mặt hàng, sản phẩm cúng Rằm tháng Giêng khác vẫn giữ nguyên giá như ngày thường thì giá cau tươi dùng để cúng lễ tăng mạnh từ 5.000-12.000 đồng/quả. Dịch vụ đặt mâm cỗ cúng cũng đắt hàng ngày Rằm tháng Giêng. Khác với mọi năm, thay vì những mâm cỗ tiền triệu, do ảnh hưởng dịch Covid-19, mâm cỗ cúng năm nay chỉ có giá từ 500.000- 700.000 đồng/set.

Hoa bưởi, hoa cau đắt hàng

Sau Tết Nguyên đán, các loại hoa rất dồi dào, đẹp mà giá rẻ. Thay vì các loại hoa sang chảnh như hoa lan, hoa ly, hoa hồng, hoa lay ơn,... nhiều khách hàng lựa chọn các loại hoa quê như hoa bưởi, hoa cau, hoa huệ về dâng lễ Phật và cúng gia tiên.

Các loại "hoa quê" được nhiều người mua về lễ Rằm tháng Giêng (Ảnh: VOV)

Hoa bưởi năm nay được mùa nên giá rẻ, mỗi chùm hoa bưởi nhỏ có giá khoảng 10.000 đồng. Hoa huệ thì khoảng 5 nghìn đồng/cành. Hoa cau giá khoảng 90 nghìn mỗi bẹ.

Giá gà sau Tết giảm mạnh

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá gà thịt trước và sau Tết xuống rất thấp. Thậm chí, giá gà Mía Sơn Tây giảm đến vài giá trong khi giá cám vẫn khá cao. Hiện giá gà Mía Sơn Tây chỉ 65.000 đồng/kg, trong khi giáp Tết Âm lịch 2019 giá lên tới 130.000 đồng/kg.

TP. Chí Linh (Hải Dương) hiện có hơn 600 hộ chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGap. Tổng số gà đến kỳ xuất bán khoảng trên 700.000 con, nhưng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Với giá bán 44.000 đồng/kg, người nuôi thua lỗ từ 20.000-40.000 đồng/kg.

Mận hậu Mộc Châu trái mùa giá rẻ chưa từng thấy

Mận hậu được coi là đặc sản vùng cao Mộc Châu. Mùa mận chính vụ từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6 hàng năm. Song, ngay từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch, những trái mận hậu Mộc Châu đầu mùa chín sớm đã được thu hái, bán với giá đắt đỏ từ 180.000-300.000 đồng/kg tùy kích cỡ.

Mận hậu Mộc Châu trái mùa giá rẻ

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên sức mua mận hậu Mộc Châu đầu mùa đã giảm nhiều so với năm trước. Giá rẻ bằng một nửa so với năm ngoái, chỉ 130.000 đồng/kg.

Giá rẻ như bèo, rau xanh, hoa héo đầy đồng

Mọi năm, vào những ngày sau Tết, người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tất bật phục vụ mùa lễ hội đầu năm. Năm nay, những cánh đồng hoa nổi tiếng ở đây lâm vào cảnh hoang tàn, ế ẩm. Người trồng để hoa chết khô, cắt bỏ ngổn ngang, chất đống trên ruộng.

Tại làng Tây Tựu, không chỉ người trồng hoa điêu đứng mà nông dân trồng rau cũng khổ sở vì giá rau quá rẻ. Nhiều hộ gia đình tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) đến thời điểm thu hoạch nhưng không bán được.

Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), do diễn biến tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến việc kết nối tiêu thụ nông sản. Giá thành rau, củ quả xuống thấp. Củ cải 1.000 đồng/kg, cà chua 1.000-1.500 đồng/kg, cà rốt 2.000 đồng/kg.

Tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hàng trăm hộ gia đình lâm cảnh khốn khó vì hàng trăm ha nông sản đến vụ thu hoạch nhưng không bán được.

Khoai tây giá cao, hồ tiêu giảm giá

Những ngày này, nông dân Nghệ An đang bước vào thu hoạch khoai tây. Khoai tây năm nay được mùa, được giá nên bà con nông dân vô cùng phấn khởi. Giá khoai tây hiện ở mức ổn định, từ 7.000-8.000 đồng/kg. Tính bình quân, mỗi sào khoai tây đem lại giá trị từ 7-9 triệu đồng. So với các loại rau màu khác thì khoai tây cho thu nhập cao hơn.

Người dân thu hoạch khoai tây.

Trái ngược, thời điểm này, người trồng hồ tiêu tại Đắk Nông đang vào vụ thu hoạch. Song hồ tiêu mất mùa, giảm giá khiến cho nhiều hộ chồng chất khó khăn. Hiện giá hồ tiêu đen ở mức 53.000 đồng/kg, giảm từ 2.000-4.000 đồng/kg so với đầu vụ.

Giá lợn hơi và thịt lợn tiếp tục giảm

Giá lợn hơi và thịt lợn từ sau Tết có xu hướng giảm nhẹ. Ngày 25/2, giá lợn hơi trên cả nước được thu mua ở mức 74.000-78.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với ngay sau Tết.

Giá thịt lợn bán tại chợ vì thế cũng giảm nhẹ. Thịt ba rọi có giá 145.000 đồng/kg, sườn non giá 175.000/kg, nạc đùi giá 130.000 đồng/kg,...

Giá lúa cao làm giảm sản lượng gạo xuất khẩu

Giá lúa nguyên liệu ở ĐBSCL đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm lại đây. Hiện lúa khô (giống lúa thường - OC10, Long Định... ) giá từ 8.200-8.500 đồng/kg, cao hơn từ 2.500-3.000 đồng/kg so với các năm trước. Riêng các loại giống lúa chất lượng cao, giá tăng từ 300-500 đồng/kg so với lúa thường.

Giá lúa cao kéo theo giá gạo xuất khẩu cũng tăng. Theo đó, trên thị trường ngày 25/2, giá gạo 5% tấm xuất khẩu ở mức 505-510 USD/tấn, cao nhất trong vòng một thập kỷ.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo trong tháng 2/2021 ước đạt hơn 262.000 tấn, tương đương khoảng 142,42 triệu USD, giảm 50,98% về khối lượng và giảm 40,18% về kim ngạch so với tháng 2/2020.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)