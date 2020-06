Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai những phương án đối phó kịp thời.

Theo đó, TKV ưu tiên chủ động phương án “3 trước, 4 tại chỗ”; phối hợp hiệp đồng với địa phương để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, cũng như phòng chống ngập lụt, sạt lở tại các mỏ, đập, bãi thải trong mùa mưa bão năm nay.

Năm 2019, hệ thống cống +45, đập chắn đất đá bãi thải Chính Bắc (TP Hạ Long) được TKV đầu tư gia cố rọ đá, kè chắn an toàn

Ngay từ đầu năm 2020, TKV đã ban hành nhiều công văn, kế hoạch triển khai công tác PCTT-TKCN đến tất cả đơn vị thành viên. Trong đó, yêu cầu phải rà soát, hoàn thiện phương án PCTT-TKCN năm 2020 với những tình huống giả định sự cố theo đặc thù thực tế của đơn vị. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp hiệp đồng, huy động lực lượng ứng phó sự cố thiên tai và TKCN với chính quyền địa phương. Đặc biệt, các mỏ hầm lò và lộ thiên phải thường xuyên kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình phòng chống mưa bão năm 2020.

Bám sát yêu cầu này, nhiều đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai những phương án phòng chống mưa bão. Đơn cử như tại Công ty CP Than Đèo Nai, từ tháng 3 đã hoàn thiện kế hoạch và phương án phối hợp với địa phương về PCTT-TKCN, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN cấp công ty. Đồng thời, duy trì lực lượng chi viện ứng cứu khắc phục các sự cố với 254 người tham gia (mỗi công trường, phân xưởng có 10-20 người). Đây là lực lượng nòng cốt sẵn sằng tham gia túc trực 24/24h và ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Lãnh đạo công ty cho biết: Trong phương án PCTT-TKCN, đơn vị đặc biệt chú ý đến việc huy động thiết bị, máy móc dự phòng bảo vệ những vị trí xung yếu, như: Khu vực đê bao Núi Nhện (Cẩm Sơn); khu Bắc Sơn 2 (Cẩm Sơn); tuyến mương hóa chất tổ 75, 76, khu 6B (Cẩm Phú)…

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, công ty đã tiến hành nạo vét các tuyến suối giáp khu dân cư. Thi công sửa chữa, gia cố hệ thống mương đê thoát nước khu vực +55TB; hệ thống đê thoát nước +40IIK ra khu vực cửa lò +28; hệ thống thoát nước khu vực trụ bắc giáp Cao Sơn từ mức +190TB đến +85TB.

Bóc xúc đất đá tại moong than thuộc Công ty CP Than Đèo Nai

Để chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các mỏ trước mùa mưa bão, TKV đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai tại tất cả đơn vị sản xuất than khu vực: Cẩm Phả, Hạ Long và Uông Bí - Mạo Khê. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị trực thuộc đều chủ động xây dựng phương án “3 trước” (chủ động phòng chống trước; phát hiện xử lý trước; phương tiện, vật tư chuẩn bị trước) và “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ; phương tiện vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ).

Tuy nhiên, tại một số vị trí xung yếu như: Khu vực khai thác lộ thiên vỉa 9 cánh tây Công ty CP Than Mông Dương; khu vực khai thác lộ thiên Hà Ráng (Công ty Than Hạ Long); khu vực mức +120 bãi thải Đông Cao Sơn (Công ty CP Than Cọc Sáu); khu vực Than Thùng và suối B Tây Vàng Danh (Công ty Than Nam Mẫu) chưa được đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngập úng cục bộ khi gặp mưa bão lớn. Theo yêu cầu của TKV, các đơn vị đã khẩn trương điều chỉnh, bổ sung phương tiện, vật tư, khắc phục xong những điểm xung yếu, đảm bảo chủ động ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Để đề phòng việc ngập úng cục bộ các vùng trũng, khu vực khai thác và khu vực gần khu dân cư, từ đầu năm đến nay, các đơn vị ngành Than đã tiến hành nạo vét, khơi thông đất đá bồi lấp hệ thống mương, suối thoát nước. Theo báo cáo của Ban Môi trường - TKV, từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng nạo vét khơi thông các tuyến suối, hố lắng và củng cố, gia cố các đập chắn.

(Nguồn: TKV)