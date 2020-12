Doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 11 tháng ước đạt 108.973 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt trên 2.000 tỷ đồng. TKV cùng các đơn vị của tập đoàn đang ra sức thi đua hoàn thành mục tiêu năm 2020.

Đại diện TVK nhận định, bước vào năm 2020, TKV phải đối mặt với không ít khó khăn về sản xuất và tiêu thụ. Đó là diện khai thác các mỏ hầm lò và lộ thiên ngày càng xuống sâu, kéo theo chi phí đầu tư sản xuất tăng cao, áp lực về công suất khai thác sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 một số đơn vị cũng bị gián đoạn trong sản xuất, sản lượng tiêu thụ than bị chững lại.

Công ty CP Than Cọc Sáu tập trung nhân lực, máy móc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Mặc dù vậy, từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong tập đoàn đã linh động triển khai đồng loạt giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, bám sát điều hành của TKV để hoàn thành chỉ tiêu chính. Nhiều đơn vị ngành than đang gấp rút phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than, nhằm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu cả năm 2020.

Tháng 11, các chỉ tiêu sản xuất của TKV cơ bản hoàn thành. Trong đó, khối khoáng sản, điện lực hoàn thành vượt kế hoạch, riêng khối than đạt thấp. Sản lượng than nguyên khai sản xuất tháng 11 đạt 3,03 triệu tấn; khối lượng đất bóc đạt 15,75 triệu m3; đào lò 23.312m, trong đó đào lò xây dựng cơ bản 1.430m; sản xuất Alumin đạt 108.000 tấn, tiêu thụ 190.953 tấn, đạt 14,7 % kế hoạch năm.

Tính chung 11 tháng, tập đoàn đã sản xuất 35,9 triệu tấn than. Than tiêu thụ đạt 37,38 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ trong nước đạt 36,69 triệu tấn. Sản xuất Alumin quy đổi 1,29 triệu tấn, đạt 99% kế hoạch năm và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2019. Sản xuất điện 9,65 tỷ kWh, đạt 99% kế hoạch năm và bằng 109% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu toàn TKV 11 tháng ước đạt 108.973 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt trên 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, 11 tháng, TKV nộp ngân sách nhà nước 17,22 nghìn tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng. Đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của tập đoàn, các ban chuyên môn và sự quyết liệt triển khai của các đơn vị trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện nay, các doanh nghiệp ngành than đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. Đơn cử, Công ty CP Than Cọc Sáu đang tập trung triển khai, củng cố, cải thiện các điều kiện sản xuất đặc biệt diện khoan, cải tạo, mở rộng tuyến đường vận chuyển; cân đối tổ chức sản xuất hợp lý, bám sát điều hành chung của tập đoàn.

Còn tại khu vực cảng Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), những ngày này, nhiều phương tiện tàu, thuyền lớn nối đuôi nhau cập cảng rót than vận chuyển đi tiêu thụ. Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả là đơn vị tiêu thụ than chính của tập đoàn đang phối hợp điều hành các phương tiện ra - vào cảng an toàn, tổ chức bốc rót than đúng chủng loại, tiến độ, cho khách hàng tại khu vực cảng Cửa Ông.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, công ty sẽ tiêu thụ hơn 11 triệu tấn than. Hiện, công ty đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, chuẩn bị nhân lực, máy móc tổ chức giao than đảm bảo an toàn, kịp thời cho khách hàng.

(Nguồn: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)