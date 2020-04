TKV vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác SXKD quý I năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020 tại hơn 60 điểm cầu các đơn vị trực thuộc và 2 điểm cầu trụ sở Tập đoàn tại Hà Nội.

Theo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), quý I, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hoàn thành từ 22-25% kế hoạch năm. Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt 10,4 triệu tấn, bằng 25,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ: 11,63 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch. Than cấp điện đạt 9,89 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ, tăng tương ứng 1,1 triệu tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 30.215 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, nộp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn trong quý I đạt 6.600 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ 2019.

Theo kế hoạch, trong quý II, TKV sản xuất 10,2 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ 12 triệu tấn; trong đó tháng 4 sản xuất 3,8 triệu tấn, tiêu thụ 4,1 triệu tấn, bóc xúc đất đá 48 triệu m3; đào lò 64.800m. Sản xuất Alumina 345.000 tấn, Tinh quặng đồng: 29,1 ngàn tấn, đồng tấm: 3.360 tấn, kẽm thỏi 2.890 tấn, phôi thép 51.000 tấn. Sản xuất điện: 2,76 tỷ Kwh. Sản xuất thuốc nổ 17,5 ngàn tấn; Cung ứng thuốc nổ 29 ngàn tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat: 41 ngàn tấn. 6 tháng đầu năm, Tập đoàn sẽ hoàn thành ít nhất 50% kế hoạch năm.

Lãnh đạo TKV đánh giá, quý I/2020, hoạt động SXKD của TKV diễn ra trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid -19. Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp để kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở theo tiến độ. TKV đã hỗ trợ 15 tỷ đồng cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế và các địa phương trong công tác chống dịch. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn còn tích cực chung tay ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, hỗ trợ tiêu thụ nông ngư sản cho người dân địa phương nhằm chia sẻ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid -19. Sự chung tay kịp thời của TKV với các địa phương đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh đã được ghi nhận và đánh giá cao.

Với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt trong chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TKV cũng như sự nghiêm túc triển khai của các đơn vị trực thuộc nên tính đến thời điểm hiện tại TKV chưa có CBCNV- NLĐ nhiễm Covid-19.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn biểu dương tinh thần vượt khó, “kỷ luật và đồng tâm” của toàn Tập đoàn, nhờ đó trong quý I/2020, Tập đoàn đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch tốt - vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh tốt. Chủ tịch HĐTV đề nghị toàn Tập đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần “Người thợ mỏ- Người chiến sỹ”, tập trung thực hiện tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II nhằm tiếp tục đảm bảo công tác chống dịch an toàn; vừa chuẩn bị sẵn sàng các phương án để tăng tốc sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, trong quý II/2020, Tập đoàn phấn đấu thực hiện “3 tốt”: “Phòng chống dịch tốt - Sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt - Tổ chức tốt Đại hội của Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh”. Tập đoàn cũng sẽ bám sát và phân tích kỹ mức độ tác động của dịch Covid -19 ở từng thời điểm để có những chỉ đạo, giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình và diễn biến của dịch. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD ở mức cao nhất để ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần nhân văn, tương thân, tương ái, Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ các địa phương, các cơ quan trong công tác phòng chống dịch, cũng như giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong cộng đồng…

Thúy Ngà