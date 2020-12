Mỗi kg tôm càng xanh từ 3-5 con được rao bán tại Hà Nội với giá chỉ từ 350.000 đồng/kg, rẻ chỉ bằng một nửa so với tôm sú khổng lồ khiến người tiêu dùng khá bất ngờ.

Chị em chưa kịp hết bất ngờ khi tôm sú cụ được rao bán với giá siêu rẻ chỉ 850.000 đồng/kg loại 3-5 con/kg thì thời gian gần đây trên thị trường lại xuất hiện loại tôm càng xanh “khổng lồ” với size tương tự nhưng chỉ có giá từ 350-400.000 đồng/kg, thậm chí loại từ 7 con/kg có giá chỉ 229.000 đồng/kg.

“Tôm càng xanh thả đồng tự nhiên, thịt rất dai và ngon. Size siêu bự, 7-12 con/kg, nhiều thịt, nhiều gạch chỉ 229.000 đồng/kg. Tôm sống ướp đá, gửi bay ra Hà Nội trong ngày, rất ngon và đảm bảo”, một người bán hàng tên Trang quảng cáo.

Những con tôm càng xanh "siêu to khổng lồ" được rao bán trên chợ mạng.

Rao bán tôm càng xanh với giá chỉ từ 135.000 đồng/kg, chị Minh Thái – chủ cửa hàng hải sản trên phố Nghĩa Dũng (Ba Đình, Hà Nội) cho hay, tôm càng xanh thuộc loại tôm nước ngọt, sống ở ao, hồ, sông, đầm lầy… ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau.. Loại này rất dễ nhận biết bởi có màu xanh nước biển đặc trưng cùng với 2 chiếc càng to, dài.

Theo chị Thái, người tiêu dùng Hà Nội thường thích ăn tôm sú hơn nên tôm càng xanh có giá rẻ chỉ bằng ½ tôm sú do thịt tôm sú chắc hơn. Với loại tôm càng xanh size phổ biến từ 20-30 con/kg, chị Thái chỉ bán sỉ với giá 135.000 đồng/kg; size 10-15 con/kg chỉ 160.000 đồng/kg; loại 7-12 con/kg có giá sỉ đầu xốp 190.000 đồng/kg. Toàn bộ đều là tôm sống dập đá.

Con tôm xàng xanh to ngang ngửa tôm hùm nhưng có giá chỉ từ 350.000 đồng/kg.

“Năm ngoái giá cao hơn, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên dân ít ăn hơn, thị trường cũng có sự cạnh tranh do nhiều người bán nên giá cũng rẻ hơn”, chị Thái nói.

Nói về lý do không bán tôm càng xanh sống, chị Thái cho rằng, do chi phí sủi sống từ Cà Mau, Bến Tre ra Hà Nội rất cao và rủi ro nên hầu hết các cửa hàng chỉ bán loại sống ủ đá. Riêng loại tôm càng xanh “khổng lồ” từ 3-6 con/kg rất hiếm, phải lọc từ 2-3 tạ hàng mới có thể chọn được vài kg.

“Đợt trước tôi lựa được khoảng 10kg loại 3-5 con/kg liền đăng bán với giá chỉ 350.000 đồng/kg. Nguyên buổi chiều hôm đó tôi nghe điện thoại tưởng “cháy máy” vì khách gọi đặt quá nhiều nhưng không có đủ hàng để bán”, chị Thái cho hay.

Vì giá rẻ lại độc lạ nên khi đăng bài bán hàng, chị Thái phải nghe điện thoại đặt hàng liên tục.

Riêng loại tôm càng xanh “khổng lồ” từ 3-6 con/kg rất hiếm, phải lọc từ 2-3 tạ hàng mới có thể chọn được vài kg.

Những lần sau đó, có size “siêu to khổng lồ” chị Thái chỉ dám inbox cho khách quen. Chia sẻ lý do bán với giá rẻ “bèo” như vậy, chị Thái cho rằng, bản thân chị mua cả vài tạ theo giá chung rồi về lọc ra từng size bán, loại bé nhất thì lời 5-7.000 đồng, loại to hơn cũng chỉ lời chút ít, coi như tri ân khách hàng.

Tuy nhiên, theo chị Thái, khi mua tôm càng xanh, chị em nên chú ý tránh mua phải loại tôm lột bị ủ đá lâu ngày vì không như tôm sú, tôm càng xanh lột khi ủ đá sẽ bị bở thịt. Vì vậy, để hàng đến tay khách ngon nhất, chị Thái chỉ bán trong ngày, dù có lỗ cũng phải bán để thu hồi vốn.

“Hôm qua nhà tôi ế 2 thùng tôm càng xanh loại 8 con/kg, phải bán lỗ với giá 250.000 đồng/kg vì tôm mới về sẽ ăn ngọt hơn, gạch tôm béo và ngậy nhưng chỉ cần để cấp đông 1 ngày là cũng dễ bị bở, không như tôm sú có thể ủ đá 2-3 ngày ăn vẫn dai và ngọt”, chị Thái chia sẻ thêm.

Tôm càng xanh sốt bơ tỏi hoặc nướng là ngon nhất.

Với kinh nghiệm 14 năm nuôi tôm tại Thạnh Phú (Bến Tre), anh Lê Hải Đăng cho biết, tôm càng xanh là loại tôm khó tính nhất trong các loại tôm nuôi ở miền Tây.

“Trong mình đa số làm giàu bằng tôm thẻ và tôm sú, tôm càng xanh chỉ thả chơi thôi, được thì mừng, không được thì lỗ. Giá giống cao, khó nuôi, chậm lớn, dễ chết nên ít người nuôi lắm. Đầu năm nay, nhà anh tôi thả hơn 40.000 con giống trên diện tích 4ha đầm nhưng bị nhiễm mặn nên chết sạch”, anh Đăng cho hay.

Theo anh Đăng, từ khi xuống giống đến khi thu hoạch, tôm càng xanh phải mất từ 7-10 tháng mới cho trọng lượng từ 15-20 con/kg, bán với giá từ 150-200.000 đồng/kg. Riêng loại 4-5 con/kg được chủ đầm lọc ra bán với giá từ 300-350.000 đồng/kg.

“Tôm càng xanh ăn ngon nhất là khi còn tươi sống, nếu bị chết hay qua đông đá thường không ngon nên miền Bắc ít bán hoặc nếu có bán chỉ bán tôm ủ đá với giá rẻ. Tôm càng xanh lột thương lái thường không mua vì dễ chết nhưng làm món tôm cháy tỏi, nướng hoặc nấu canh chua ăn khỏi chê”, anh Đăng bày tỏ.

