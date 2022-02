Thay vì giá cả triệu đồng như trước, tôm hùm xanh tại Hà Nội chỉ còn từ 650.000 đồng/kg, rẻ nhất trong vòng 1 năm qua. Trong khi đó, nhiều loại trái cây cũng đang giảm mạnh, giá thanh long tại vựa chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Hải sản quay đầu giảm giá

Do dịch bệnh kéo dài cộng với việc kiểm soát chặt thông quan từ phía Trung Quốc, chỉ trong vòng vài ngày, giá tôm hùm, cua biển và một số loại hải sản đều giảm mạnh, bỏ xa mức giá dịp Tết hàng trăm nghìn đồng/kg.

Tại các cửa hàng hải sản ở Hà Nội hay các chợ online, tôm hùm đang được bán với giá chỉ 650000-850.000 đồng/kg size 0,3-0,4kg/con (giảm 400.000-600.000 đồng/kg); cua gạch loại 3 con/kg còn 650.000 đồng/kg (giảm từ 300.000-400.000 đồng/kg); cua thịt loại 3-4 con/kg còn 350.000 đồng/kg (giảm 150.000 đồng/kg), theo Dân Việt.

Tôm hùm giảm giá mạnh. (Ảnh: Dân Việt)

Tôm sú quảng canh size 20-25 con/kg chỉ còn 299 nghìn đồng/kg (giảm 200.000-250.000 đồng/kg); sú đen gộc size 10-12 con/kg chỉ 400.000 đồng/kg (giảm 150.000 đồng/kg); sú đại dương 7-8 con/kg có giá 850.000 đồng/kg (giảm 150.000 đồng/kg).

Tại các vựa, hiện giá tôm hùm dao động từ 850.000 đồng đến 1,4 triệu đồng/kg, giảm 15% so với tháng trước đó.

Trái cây giảm giá, thanh long còn 2.000 đồng/kg

Không chỉ hải sản, một số loại trái cây cũng giá giảm mạnh. Báo Dân Việt cho hay, xoài Đài Loan chỉ còn 10.000-15.000 đồng/kg; ổi chỉ từ 10.000 đồng/kg; mít Thái chỉ từ 10.000-15.000 đồng/kg... giảm từ 10.000-20.000 đồng/kg so với giá cách đây một tuần.

Đáng chú ý, thanh long rớt giá thảm, chỉ còn 2.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Văn Minh (trú tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận), đợt Tết Nguyên đán, giá thanh long lên được 12.000-13.000 đồng/kg. Cách đây mấy ngày còn được 5.000-6.000 đồng/kg, giờ thì 2.000 đồng/kg vẫn không có ai mua. Nhiều nông dân phá bỏ thanh long vì rớt giá.

Giá hương liệu xông tăng cao

Trước tình hình số ca F0 tăng cao, nhiều người dân đổ xô đi mua lá xông, tinh dầu... để hỗ trợ phòng và điều trị Covid-19. Vì vậy, giá của các sản phẩm xông cũng theo đà tăng mạnh. Theo Báo Lao Động, giá các hương liệu như gừng, sả, chanh tươi... tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Cụ thể, tại một số khu chợ ở Hà Nội, giá gừng từ 10.000 đồng/kg tăng lên 40.000 đồng/kg; giá sả từ mức 10.000 đồng/kg cũng tăng 30.000-40.000 đồng/kg; giá chanh tăng từ 20.000 đồng lên 40.000-50.000 đồng/kg... Không chỉ ở chợ dân sinh, trên các trang mạng xã hội, các mặt hàng lá xông, hương liệu xông, tinh dầu... được rao bán nhộn nhịp, giá khác nhau.

Máy sấy quần áo, máy hút ẩm, máy sưởi cháy hàng

Miền Bắc đang chìm trong mưa rét và nồm ẩm nên các loại tủ và máy sấy quần áo, máy hút ẩm rất hút khách, giá lại giảm. Giá của các loại máy sấy từ 6-30 triệu đồng, tuỳ loại. Một số dòng máy sấy được các siêu thị điện máy giảm giá từ 6-25%. Các loại tủ sấy quần áo cũng được giảm giá từ 18-40%, về mức hơn 1 triệu hoặc gần 2 triệu đồng/chiếc. Có loại tủ sấy giá chỉ 600.000 đồng.

Tủ sấy quần áo giảm giá sâu

Các loại máy hút ẩm, máy lọc không khí cũng được bán chạy tại các siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội. Giá máy hút ẩm phụ thuộc vào công suất hoạt động, giá từ 3-30 triệu đồng.

Trong khi đó, các loại máy sưởi, đèn sưởi cũng đắt hàng. Đặc biệt, loại máy sưởi mini cầm tay nhỏ xinh, ngộ nghĩnh rất hút khách. Loại máy sưởi này giá bán chỉ từ 100.000-250.000 đồng/máy tuỳ thuộc vào dòng máy dùng pin, pin sạc ngoài hay sạc trực tiếp bằng cổng USB.

Giá lúa, mía tăng cao

Nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch lúa đông xuân chín vụ và một phần đông xuân muộn. Theo Zing, giá lúa đặc sản ST25 bán với giá 7.800 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với một tuần trước. Ngoài các loại lúa đặc sản, giá lúa thường là hàm trâu (OM576) cũng tăng từ 5.500 lên 5.600 đồng/kg, OM18 từ 5.600-6.000 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg), giúp nông dân thu lợi nhuận từ 30% trở lên.

Tại Khánh Hòa, vụ này, giá mía được công ty mía đường thu mua với mức giá cao nhất trong so với các năm trở lại đây, từ 980.000 đồng đến 1 triệu đồng/tấn. Trừ các chi phí, trung bình nông dân thị xã Ninh Hòa thu nhập từ 15-30 triệu đồng/tấn mía.

Giá sầu riêng tăng mạnh

Giá trái sầu riêng tăng mạnh. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc)

Do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ cao, giá sầu riêng tại nhiều địa phương ở ÐBSCL tăng từ 15.000-20.000 đồng/kg so với cách nay hơn một tháng. Tại TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang... sầu riêng hạt lép Monthong loại 1 được nhà vườn bán với giá 70.000-75.000 đồng/kg, còn sầu riêng Monthong tuyển lựa có giá từ 80.000 đồng/kg trở lên, tăng gấp ba lần so với tháng cuối năm 2021. Còn sầu riêng hạt lép Ri 6 đang được bán xô ở mức 65.000-70.000 đồng/kg, còn hàng loại 1 có giá lên đến 75.000 đồng/kg.

Trên chợ mạng, giá sầu riêng vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, giá quả sầu riêng Thái Monthong là 120.000 đồng/kg, sầu riêng Bến Tre giá 125.000 đồng/kg, sầu riêng Thái và Ri 6 là 370.000 đồng/kg. Tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh trái cây dự báo, giá sầu riêng có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Giá lợn hơi tiếp tục giảm

Người chăn nuôi đã không đạt được kỳ vọng giá lợn chạm tới ngưỡng 60.000 đồng/kg. Đúng ngày Rằm tháng Giêng (ngày 15/2), giá lợn hơi quay đầu giảm, mức giảm mạnh nhất là 2.000 đồng/kg, một số tỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Hà Nội chỉ còn 57.000 đồng/kg, tại Hưng Yên còn 58.000 đồng/kg. Ở mức giá dưới 58.000 đồng/kg, người chăn nuôi hầu như không có lãi.

Giá lợn hơi thấp kéo giá thịt lợn giảm tại các chợ dân sinh. Ngày 15/2, giá thịt lợn tại chợ bán ra ở mức 90.000-120.000 đồng/kg, sức mua chậm.

Dân nháo nhào đi mua kit test nhanh, khẩu trang

Để bảo vệ mình, người dân nháo nhào đi mua kit test nhanh Covid-19 và khẩu trang. Trên thị trường, 2 mặt hàng này cũng “đắt như tôm tươi”.

Các loại kit test được rao bán la liệt với đủ các xuất xứ.

Theo đó, khẩu trang 4 lớp có giá 200.000-300.000 đồng/thùng 300 chiếc, thùng 600 chiếc giá khoảng 500.000-550.000 đồng/thùng tuỳ loại. Còn các loại kit test nhanh Covid-19 với đủ xuất xứ từ Đức, Pháp cho đến Mỹ, giá cả tuỳ thuộc vào xuất xứ và tuỳ loại kit test dùng nước bọt hay kit test dùng dịch mũi. Song, mỗi kit test giá từ 53.000-100.000 đồng/bộ.

Giá laptop quay đầu giảm mạnh

Năm 2021, thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam biến động lớn. Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho nhu cầu học tập, làm việc từ xa tăng, khiến doanh số của laptop cũng cao. Do ảnh hưởng của "cơn khát" chip trên toàn cầu, thị trường liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa, cung không đủ cầu khiến cho giá bán bị đẩy lên cao.

Sau Tết, thị trường laptop đang dần phục hồi và ổn định hơn. Nhiều mẫu laptop được điều chỉnh giảm giá. Theo Người Đưa Tin, MacBook Air M1 giảm từ mức 27 triệu đồng xuống 24,9 triệu đồng, Asus ZenBook UX325EA-KG363T giảm 3,3 triệu đồng còn 22 triệu đồng hay MSI Modern 14 B5M 204VN hiện có giá 15,8 triệu đồng, giảm 2,2 triệu đồng so với trước.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)